Mahkumları heyecanlandıran açıklama! Genel af mı çıkıyor? İdam detayı

Türkiye'de genel af çıkıp çıkmayacağı uzun bir süredir tartışılırken TGRT Haber'in Taksim Meydanı programında konuşan Avukat Ersan Şen, ilginç bir değerlendirmede bulundu. "Af mecburen çıkacak." diyen Şen, idam cezasıyla ilgili de çok konuşulacak bir yorum yaptı.

Abone ol

Avukat Serdar Öktem'in İstanbul Şişli'deki ofisinin önünde aracının içinde uğradığı silahlı saldırı sonucunda öldürülmesi, Türkiye'de tekrar çete konusunu gündeme getirdi.

Taksim Meydanı programında değerlendirilen olayla ilgili Prof. Dr. Ersan Şen önemli açıklamalarda bulundu.

"Türkiye Cumhuriyeti Kolombiya veya Meksika değil." diyen Şen, çete yapılarının genelde ülke içinden beslendiğine dikkat çekerek kırık camlar teorisinin hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

"Bu ülkenin sosyal medyaya mutlaka çözüm bulması lazım."

Şen, en ufak suça dahi müdahale edilmemesi gerektiğine işaret ederek İstanbul gibi büyük bir şehirde yaşayanların bu tür olaylarla korku ve huzursuzluğa kapılmamaları için güvenlik ortamının sağlanmasının önemini vurguladı.

"Bu ülkenin sosyal medyaya mutlaka çözüm bulması lazım." diyen Şen kimliklendirmenin uygulanması gerektiğini belirtti. Kullanıcıların takip edilmesinin kısıtlama olmadığını söyleyen Şen, platformlardaki tehditlere ve sosyal medya mahkemelerine de dikkat çekti.

"Getirelim ölüm cezasını."

"Getirelim ölüm cezasını." diye çok konuşulacak bir çıkış yapan Şen "İnsan hayatına karşı işlenen suçlarda idam getirilmeli." ifadelerini kullanarak "Sebepsiz yere birilerinin canına kastediyorsun, 5-10 sene sonra serbest dolaşıyorlar. Böyle bir meydan var mı?" diye sordu.

"Türkiye'nin önünde af var."

Şen, konuşması içinde genel af konusunda da çok çarpıcı sözler sarf etti. Affın mecbur çıkarılacağını söyleyen Şen "Türkiye'nin önünde af var." dedi.

"Meclis Komisyonu neden hep toplanıp duruyor?" diye soran Şen, af çıkmasına karşı olduğunu ancak gidişatın bunu gösterdiğini söyledi.

Türkiye'nin insan hak ve hürriyetlerinin olduğu bir ülke özelliği gösterdiğini belirten Şen, çetelerle mücadele konusunda "Burası El Salvador mu? Saç tıraşını bile yasaklarsın ama bunu orada yaparsın." ifadelerini kullandı.