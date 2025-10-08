Üsküdar'da mahalle sakinlerinden McDonald's protestosu

Üsküdar'da bir grup, mahallelerinde şube açmayı planlayan McDonald's'ı protesto etti.

Bahçelievler Mahallesi Kaldırım Caddesi'nde açılması planlanan McDonald's şubesi önünde toplanan mahalle sakinleri, "Mahallemizde katil İsrail destekçisi istemiyoruz" yazılı pankart açarak, "Nehirden denize özgür Filistin", "Mahallemizde McDonald's istemiyoruz", "Asla kaçırılmayacak katliam kampanyası katil menüsü" yazılı dövizler taşıdı.

Ellerinde Türk ve Filistin bayrağı taşıyan gruptakiler, sık sık tekbir getirerek, "Müslüman uyuma, kardeşine sahip çık", "İsrail'le iş tutmam, Müslüman'ım Müslüman", "İslam ümmeti kabul etmez zilleti" şeklinde sloganlar attı.

Grup adına açıklama yapan mahalle sakini Cemal Yön, söz konusu dükkana milli ve yerli iş yeri açıldığında komşular olarak alışveriş yapacaklarını belirterek, "İnatlarında devam ederlerse, buraya Yahudi sermayesini sokarlarsa bilsinler ki Bahçelievler Mahallesi dimdik ve bir olarak karşılarında duracaktır." dedi.

Yön, Müslüman'ın akıllı ve basiret sahibi olduğunu ifade ederek, "Basiret sahibi Müslüman, Bahçelievler Mahallesi'nde bunlara geçit vermez. Bu insanlarla herhangi bir husumetimiz yok. Onlardan sadece burayı milli, helal bir işletmeye devretmelerini istiyoruz. Zannediyorlar ki yılacağız. Bu yola baş koymuşuz, mahallemizde Yahudi sermayesi istemiyoruz." diye konuştu.

Boykotun hayat felsefesi, yaşam biçimi olduğunu dile getiren Yön, şunları kaydetti:

"Boykotu hiçbir zaman aklımızdan çıkarmayacağız. Nasıl burada bu markaya karşı çıkıyorsak alışverişimize kadar boykotu hayatımızda devamlı diri tutacağız. Ölene kadar boykot hayat düsturumuz olacak. Zalimler kadar onlara destek olanlar da suçludur. Buradan alışveriş yapan ahiret günü hesap veremez. İnsanlar Gazze'de aç, susuz. Bunlar burada durursa bize yazıklar olsun. Tehlikenin farkında olalım. Çocuklarımızı boykot bilinciyle büyütelim. Burada Yahudi sermayesini barındırmayacağız. Bugünden sonra boykotu kendimize şiar edinelim. Bunlar gidene kadar burada buluşacağız."

Muhammed İhsan Mert ise "Mahallemizde bir McDonald's (şubesi) açılmaya çalışılıyor, mahalleli olarak bundan çok rahatsızız. Yerli ve milli ürünlerimiz olan dükkanlar açılsa seve seve tüm desteği vereceğiz. Açılan yeni dükkanların yanında yerel esnafımıza da zarar veren bir yapılanma McDonald's. Bu yüzden istemiyoruz, rahatsızlık duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, eyleme, sürücüler de korna çalarak destek verdi.