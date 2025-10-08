Anıl Piyancı'dan Antalya Belek Üniversitesi'nde sürpriz konser

Rap müziğin sevilen ismi Anıl Piyancı, Antalya Belek Üniversitesi'nde sürpriz bir etkinliğe imza attı. Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği buluşmada sanatçı, sevilen parçalarını seslendirdi.

Üniversite kampüsünde gerçekleştirilen etkinlik, hem öğrenciler hem de akademisyenler için keyifli anlara sahne oldu. Ünlü rapçi, kampüs alanında kurulan açık hava sahnesinde mini bir konser vererek gençlerle bir araya geldi.

Ekrem Çalkılıç ile bir araya geldi

Etkinlik öncesinde Antalya Belek Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ekrem Çalkılıç ile bir araya gelen Anıl Piyancı, kısa bir sohbet gerçekleştirdi. Ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade eden Çalkılıç, sanatçıya üniversiteye katkı sunduğu için teşekkür etti.

Çalkılıç, gençlerin kültürel etkinliklerle buluşturulmasının önemine dikkat çekerek, bu tür organizasyonların artarak devam edeceğini söyledi.

Sahneye dönüşen otomobil büyük ilgi gördü

Konser öncesinde sahneye çıkan DJ Göktuğ Gönce, etkinliğe farklı bir atmosfer kazandırdı. Üstü açık bir otomobili sahneye çeviren Gönce, enerjik performansıyla hem öğrencilere hem de akademisyenlere eğlenceli anlar yaşattı.

Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte üniversite kampüsü adeta açık hava festivaline dönüştü. Müziğin ritmine kendini kaptıran gençler, etkinlik boyunca dans edip şarkılara eşlik etti.

Anıl Piyancı sevilen şarkılarını seslendirdi

DJ performansının ardından sahneye çıkan Anıl Piyancı, müzikseverlere unutulmaz bir konser sundu. Sevilen rap şarkılarını art arda seslendiren sanatçı, öğrencilerle sık sık sohbet ederek interaktif bir performans sergiledi.

Kampüs atmosferine uygun sıcak ve samimi tavırlarıyla dikkat çeken Anıl Piyancı, gençlerden büyük alkış aldı. Konser sonunda öğrencilerle hatıra fotoğrafları çektiren sanatçı, etkinlikten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Üniversiteden öğrencilere kültürel etkinlik vurgusu

Antalya Belek Üniversitesi yetkilileri, öğrencilerin akademik gelişimlerinin yanı sıra kültürel ve sanatsal etkinliklerle desteklenmesinin öncelikleri arasında olduğunu vurguladı. Öğrenciler ise böyle bir organizasyonun parçası olmaktan duydukları mutluluğu dile getirerek, sanatçıya ve üniversite yönetimine teşekkür etti.

Üniversite yönetimi, önümüzdeki dönemde farklı sanatçıları ve alanında tanınmış isimleri kampüste ağırlamaya devam edeceklerini açıkladı.