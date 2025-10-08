BIST 10.791
Ankara'da rüşvet operasyonu Milli Savunma Bakanlığı ihbar etti

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığınca Milli Savunma Bakanlığı'ndan talep edilen bazı izin belgeleri üzerinden menfaat temin edilmesine yönelik yürütülen soruşturmada bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken; 27 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosunca Milli Savunma Bakanlığı ile yapılan koordineli çalışmalar sonucunda ilgili Bakanlıktan talep edilen bir kısım izin belgelerinde menfaat temin edildiğine ilişkin yapılan tespitler üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 2'si ihraç, 1'i emekli kurum personeli, 2'si bu kişilerin aile yakını, 27'si şirket yetkilisi olmak üzere toplam 32 şüpheli hakkında "rüşvet almak-vermek, rüşvete aracılık etmek" suçlarından Ankara merkezli 8 Ekim tarihinde gözaltı kararı verildi.

2'Sİ İHRAÇ EDİLMİŞ 2'Sİ AKRABA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

-Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından başlatılan soruşturma kapsamında; 2'si ihraç 1'i emekli kurum personeli, 2'si bu kişilerin aile yakını, 27'si şirket yetkilisi olmak üzere toplam 32 şüpheli hakkında Rüşvet Almak- Vermek-Rüşvete Aracılık Etmek Suçlarından Ankara merkezli olarak 08.10.2025 tarihinde eş zamanlı olarak gözaltı kararı verilmiş olup, 27 şüpheli soruşturma kapsamında yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Şüphelilerin Cumhuriyet Başsavcılığımıza sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir.

