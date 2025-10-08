BIST 10.791
DOLAR 41,71
EURO 48,48
ALTIN 5.407,53

Pompa fiyatlarına yansıdı, işte güncel fiyatlar! Akaryakıta çifte indirim geldi

|
Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor.

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmayla benzin, motorin ve LPG fiyatlarına artış ya da azalış olarak yansımaya devam ediyor.

Bu çerçevede; gece yarısından gecerli olmak üzere, benzin fiyatına 1 lira 30 kuruş, motorine de 1 lira 38 kuruş indirim yapıldı.

Üç büyük şehirde güncel akaryakıt fiyatları litre bazında şöyle şekillendi:

İstanbul Avrupa yakası:
Benzin: 52,10 lira

Motorin: 53,19 lira

LPG: 27,71 lira

İstanbul Anadolu yakası:
Benzin: 51,94 lira

Motorin: 53,05 lira

LPG: 27,08 lira

