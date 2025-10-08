Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi, Dikimevi-Natoyolu Raylı Sistem Uzatma Hattı’nın yapımı için güzergahtaki ana caddelerin istasyonlara denk gelen bölümlerinin taşıt trafiğine kapatılmasına oy birliğiyle karar verdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından yürütülen Dikimevi-Natoyolu Raylı Sistem Uzatma Hattı projesi için kritik bir trafik düzenlemesi kararı alındı. UKOME Genel Kurulu’nda görüşülen talep üzerine, raylı sistem hattı üzerindeki istasyon inşaatlarının yapılacağı bölgeler, projenin tamamlanacağı tarihe kadar taşıt trafiğine kapatılacak.

Karar, başta Cemal Gürsel, Tıp Fakültesi, Natoyolu ve Sultan Fatih caddeleri olmak üzere, Dikimevi, Abidinpaşa, Aşık Veysel, Tuzluçayır, General Zeki Doğan, Fahri Korutürk, Cengizhan, Akşemsettin ve Natoyolu istasyonlarının yapılacağı alanları kapsıyor.

UKOME, inşaat sürecinde trafiğin yönetimi ve güvenliğin sağlanmasına dair tüm sorumluluğu yüklenici firmaya devretti. Buna göre firma, trafik akışını sağlamak amacıyla gerekli trafik işaret levhalarını kurmak, yaya ve taşıt güvenliğini sağlamak ve sürücüleri alternatif yollara yönlendirmekle yükümlü olacak.

İnşaat çalışmaları süresince bölgeye ulaşım sağlayan toplu taşıma hatlarında da düzenlemeler yapılacak. EGO otobüsleri ile özel halk otobüslerinin, kapatmalar gerçekleştikçe belirlenecek yeni güzergahları kullanması kararlaştırıldı. Minibüs hatlarının güzergahları ise Zabıta ve Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından belirlenerek faaliyetlerini sürdürecek.