3 milletvekili daha AK Parti'ye katılıyor kulislerde konuşulan 2 isim belli oldu

Temmuz ayında Gelecek Partisi’nden istifa eden İstanbul Milletvekilleri Selim Temurci ve İsa Mesih Şahin’in AK Parti'ye katılacağı iddia edildi. Üçüncü ismin kim olduğu ise bilinmiyor.

Sözcü gazetesinde yer alan habere göre; 2023 seçimlerinde CHP listelerinden milletvekili seçilerek Meclis'e giren, fakat daha sonra partilerinden istifa eden milletvekillerinden 3'ü daha AK Parti'ye katılacak.

Temmuz ayında Gelecek Partisi'nden istifa eden İstanbul Milletvekilleri Selim Temurci ve İsa Mesih Şahin, bugüne kadar bağımsız milletvekili olarak Meclis'te bulunuyordu. Temurci ve Şahin'in AK Parti'ye katılacağı iddia edildi. Üçüncü ismin kim olduğunun ise bilinmediği belirtildi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yasama yılının ilk grup toplantısını bugün parti genel merkezinde kapalı gerçekleştirecek.

Bağımsız üç milletvekilinin genel merkezde gerçekleşen toplantıda mı yoksa daha sonra mı AK Parti’ye katılacağının netlik kazanmadığı, aynı gün bazı belediye başkanlarının da partiye katılabileceği öne sürülüyor.

Millet İttifakı partilerinden toplam 39 aday, 14 Mayıs 2023 Genel Seçimleri’nde CHP listesinden Meclis’e girmeyi başarmıştı. DEVA Partisi 15, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi 10, Demokrat Parti 3, İyi Parti ve Türkiye Değişim Partisi birer milletvekili çıkarmıştı. Meclis'e CHP listelerinden giren milletvekillerinin 14'ü ise partilerinden istifa etmişti. İstifa eden vekillerin bir kısmı AK Parti ve CHP'ye katılırken, bazı milletvekilleri ise bağımsız olarak kalmıştı.