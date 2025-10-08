İsrail Özgürlük Filosu'na saldırdı! Gemideki 3 Türk milletvekili ortada yok isimleri...

İSRAİL donanması Gazze Şeridi'ne uygulanan yasa dışı ablukayı delmek ve insani yardım ulaştırmak için yolda olan Özgürlük Filosu Koalisyonu'ndaki gemilere müdahale etti. Vicdan isimli gemiye çıkan askerler aralarında 3 Türk milletvekilinin de olduğu 96 aktivisti aldı. Türk milletvekillerinden ve aktivistlerle iletişim tamamen kesildi.

Abone ol

İsrail donanması, Gazze'deki ablukayı kırmak için Küresel Sumud Filosu'nun ardından yola çıkan 11 gemiden oluşan Özgürlük Filosu'na saldırdı. Amiral gemi olan Vicdan'a askerler çıktı.

3 TÜRK MİLLETVEKİLİ İSRAİL ALDI

Gemide 3'ü Türk milletvekili ve 3'ü İsrail vatandaşı olmak üzere 26 ülkeden 96 aktivist bulunuyor. Milletvekillerinin İsrail tarafından alıkonulduğu tahmin ediliyor.

Gelecek Partisi milletvekili Sema Silkin Ün ile tüm iletişimin koptuğu aktarıldı. Saadet Partisi Milletvekilleri Necmettin Çalışkan ile Mehmet Atmaca'dan da haber alınamıyor.

CANLI YAYINDA OLDU

Filonun yaptığı canlı yayınlarda İsrail ordusunun "durulmaması halinde gemilere müdahale edeceği" anonsları duyuldu. Yayında, anonslar sonrası gemilerdeki katılımcıların önceden belirlenen acil durum protokollerine göre can yeleklerini giyerek oturmuş halde beklediği görüldü. Filodaki gemilerin etrafının İsrail donanmasına ait hücumbotlarla sarıldığı görülen canlı yayında, gemilerdeki katılımcıların telefonlarını denize attıkları görüntüler de ekranlara yansıdı.

Filonun amiral gemisi durumundaki Vicdan’dan yapılan canlı yayında, filo sözcülerinden Kasım Aktağ, "Gemiler etrafımızı sardı, askerler gemiye çıkmak için yanaşıyor, bizleri asla unutmayın, gündemde tutun, birlik beraberliğimizi koruyalım." dedi. Anonslardan sonra canlı yayın kesilirken, İsrail askerleri gemilere çıkmaya başladı ve çok sayıda tekneyle irtibat koptu.

Filonun basın bilgilendirme grubundan yapılan açıklamada, "Gemilerimiz yasa dışı kuşatma altında. Kameralar devre dışı kaldı ve gemilere askeri personel çıktı. Gemiyle iletişimimiz koptu." ifadeleri kullanıldı.

İsrail'den açıklama

İsrail Dışişleri Bakanlığının Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, müdahale edilen gemi ve yolcuların İsrail'deki bir limana transfer edildiği kaydedildi. Tüm yolcuların güvende ve sağlık durumlarının iyi olduğu aktarılan açıklamada, yolcuların en kısa sürede sınır dışı edilmelerinin beklendiği belirtildi. Filoda amiral gemisi Vicdan dışında 8 tekne bulunuyor. Açıklamada, İsrail unsurlarının Gazze'den yaklaşık 120 deniz mili uzaklıkta filoya saldırdığı aktarıldı.