Ünlülere uyuşturucu operasyonu! Hadise, Demet Evgar dahil 19 kişi tam isim listesi

İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı'nın Narkotik Şube Müdürlüğü sabah saatlerinde birçok ünlü isme eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Uyuşturucu sebebiyle ifadeye çağrılan ve kan testi yapılacak olan isimler arasında Hadise, İrem Derici, Simge Sağın, Demet Evgar, Berrak Tüzünataç, Kaan Yıldırım ve Kubilay Aka dahil 19 kişi bulunuyor. Defne Samyeli'nin kızları da operasyon listesinde. Ziynet Sali ile Simge Sağın yurt dışında olduğundan dönünce ifadeye gidecek. İşte son açıklamalar ve son durum:

Abone ol

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı araların ünlü isimlerin bulunduğu kişiler hakkında ''uyuşturucu madde kullanımını özendirmek' suçundan soruşturma başlattı. Bu kapsam bu isimlerin ifadeleri ve kan örneklerinin alınacağı öğrenildi. Söz konusu isimler hakkında gözaltı kararı olmadığı Başsavcılık tarafından vurgulandı. 2 ünlü ismin yurt dışında olduğu için henüz ifadeye gitmediği öğrenilirken, avukatlarından açıklama geldi.

İFADEYE ÇAĞRILAN İSİMLER ŞUNLAR:

-İrem DERİCİ -Kubilay AKA

-Hadise AÇIKGÖZ -Kaan YILDIRIM

-Berrak TÜZÜNATAÇ

-Duygu Özaslan MUTAF

-Demet Evgar BABATAŞ

-Zeynep Meriç ARAL KESKİN

-Özge ÖZPİRİNÇCİ

-Mert YAZICIOĞLU -Feyza ALTUN

-Derin TALU -Deren TALU

-Ziynet SALİ -Birce AKALAY

-Metin AKDÜLGER -Ceren MORAY ORCAN -Dilan POLAT -Engin POLAT

'SİMGE SAĞIN' AÇIKLAMASI

Ekiplerce düzenlenen operasyon kapsamında kan örneklerinin alınması amacıyla Simge Sağın'ın da İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldüğü öne sürülmüştü. Sağın'ın avukatının yaptığı açıklamada, "Simge, bir haftadır Amerika’da hem tatil hem de klip çekimi için bulunuyor. Şu an itibarıyla bize tebliğ edilmiş herhangi bir konu bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi.

ZİYNET SALİ'NİN AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Ziynet Sali'nin avukatı Cemil Cem Eribol gözaltı iddiasına ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Müvekkilem ZİYNET SALİ' nin de gözaltına alındığı şeklindeki medya ve basındaki haberler doğru değildir.

Müvekkilem ZİYNET SALİ de ifadeye davet edilmiş ancak yurtdışında olduğu için, döndükten sonra ifadesini verecektir.

SİGARA BİLE KULLANMAZ

Bu arada şüpheye yer vermeyecek şekilde belirtmek isteriz ki : Müvekkilem ZİYNET SALİ hayatı boyunca sigara dahi içmemiş olup , sözkonusu soruşturma konusu ve kişileri ile hiçbir ilgisi- alakası yoktur. Müvekkilem ZİYNET SALİ' nin sehven konuya dahil edildiği kanaatindeyiz."