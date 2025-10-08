Gözaltına alınan İrem Derici en özel gününü karakolda geçirecek...
İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda kamuoyunca tanınan birçok ünlü isim evlerinden alındı. Sağlık merkezine götürülecek olan ünlülerin kan örnekleri alınacak. O isimlerden biri de bugün DJ sevgilisi Melih Kunukçu ile sözlenecek olan şarkıcı İrem Derici...
Bu sabah İstanbul'da şok bir operasyon düzenlendi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından haklarında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan soruşturma başlatılan birçok ünlü isme yönelik operasyon düzenlendi.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, aralarında Dilan Polat, Engin Polat, İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan Mutaf, Demet Evgar Babataş, Zeynep Meriç Aral Keskin, Özge Özpirinçci, Mert Yazıcıoğlu, Feyza Altun, Derin Talu, Deren Talu, Ziynet Sali, Birce Akalay, Metin Akdülger, Ceren Moray Orcan'ın da bulunduğu ünlüler evlerinden alındı.
İfadeleri ve kan örneklerinin alınması amacıyla İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
BUGÜN SÖZLENECEKTİ
Öte yandan İrem Derici bugün evlilik yolunda ilk adımı atacaktı. Derici, uzun süredir birlikte olduğu DJ sevgilisi Melih Kunukçu ile sözlenecekti.