Sabancı CarrefourSa ile TeknoSa'yı satıyor mu? Hisseler fırladı açıklama geldi

Reuters'ın Sabancı Holding'in CarrefourSA ve Teknosa'nın satışını değerlendireceğine ilişkin haberinin ardından dev market zinciri KAP'a açıklama yaptı. Hisseleri haber sonrası 90 TL'den 100 TL'ye fırlayan CarrefourSA, kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmadığını belirtti.

Sabancı Holding'in üst yönetiminin 3 Ekim'de analistlerle yaptığı toplantının ardından dünyaca ünlü haber ajansı Reuters, öz karlılığı düşük şirketlerin satışa çıkarılabileceği ve ilk aşamada CarrefourSA ve Teknosa'nın hedeflendiğini öne sürmüştü. Haber sonrası CarrefourSA hisseleri hızla yükselirken, yaşanan hareketliliğin ardından dev market zincirinden Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklama geldi.

ÖZEL BİR DURUM YOK

CarrefourSA tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

-"Borsa İstanbul A.Ş.'nin E-18454353-100.06-40025 sayılı yazısına istinaden Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 8. maddesi gereği yapılan açıklamamızdır:

Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlem gören Şirketimiz payları (CRFSA) üzerinde son dönemde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine yol açabilecek nitelikte kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır."