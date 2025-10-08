BIST 10.791
DOLAR 41,71
EURO 48,48
ALTIN 5.407,53
HABER /  SPOR

Uğurcan Çakır A milli takımda antrenmana katılmadı

Uğurcan Çakır A milli takımda antrenmana katılmadı

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde deplasmanda Bulgaristan ve iç sahada Gürcistan ile oynayacağı karşılaşmaların hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Merih Demiral ısınmanın ardından takımdan ayrı çalışırken, Uğurcan Çakır ise idmana katılmadı.

Abone ol

A Milli Takım, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde 11 Ekim'de deplasmanda Bulgaristan ve 14 Ekim'de Gürcistan ile oynayacağı karşılaşmaların hazırlıklarını TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde deplasmanda Bulgaristan ve iç sahada Gürcistan ile oynayacağı karşılaşmaların hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Merih Demiral ısınmanın ardından takımdan ayrı çalışırken, Uğurcan Çakır ise idmana katılmadı.

İDMANDA NELER YAŞANDI?

Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen idman, fitness salonundaki hazırlık çalışmalarıyla başladı. Daha sonra sahaya gelen oyuncular, gruplar halinde ısınma hareketleri yaptıktan sonra ikiye ayrıldı. Birinci gruptaki oyuncular taktiksel varyasyonlar, ikinci bölümdekiler ise son vuruşlar üzerine çalıştı. Son bölümde ise taktik oyun oynandı ve kazanan takım yeleksiz ekip oldu.

BARIŞ ALPER VE BERKE ÖZER İDMANDA

Bugün kampa dahil olan Barış Alper Yılmaz ve dünkü antrenmana hafif sakatlığı nedeniyle katılmayan Berke Özer bugünkü idmanda yer aldı. Merih Demiral ısınmanın ardından takımdan ayrı çalıştı.

UĞURCAN ÇAKIR, İDMANA KATILMADI

TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Uğurcan Çakır'ın idmana katılmadığı kaydedildi. A Milli Takım'ın bugünkü çalışmasını TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, Yönetim Kurulu Üyesi Muhammet Akçay ve Genel Sekreter Abdullah Ayaz da izledi.

ÖNCEKİ HABERLER
Sabancı CarrefourSa ile TeknoSa'yı satıyor mu? Hisseler fırladı açıklama geldi
Sabancı CarrefourSa ile TeknoSa'yı satıyor mu? Hisseler fırladı açıklama geldi
İngiltere Filistin'i tanımıştı, İsrail'e silah satışı rekor seviyeye ulaştı!
İngiltere Filistin'i tanımıştı, İsrail'e silah satışı rekor seviyeye ulaştı!
Ünlülere uyuşturucu operasyonu! Hadise, Demet Evgar dahil 19 kişi tam isim listesi
Ünlülere uyuşturucu operasyonu! Hadise, Demet Evgar dahil 19 kişi tam isim listesi
İstanbul'da DEAŞ operasyonunda 6 zanlı yakalandı
İstanbul'da DEAŞ operasyonunda 6 zanlı yakalandı
Ankara'da rüşvet operasyonu Milli Savunma Bakanlığı ihbar etti
Ankara'da rüşvet operasyonu Milli Savunma Bakanlığı ihbar etti
Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Meloni'ye çok ağır suçlama! Herkes biliyor diye kendini savundu ama...
Meloni'ye çok ağır suçlama! Herkes biliyor diye kendini savundu ama...
Kütahya'da kaygan yolda facia: Karı koca öldü
Kütahya'da kaygan yolda facia: Karı koca öldü
Mahkumları heyecanlandıran açıklama! Genel af mı çıkıyor? İdam detayı
Mahkumları heyecanlandıran açıklama! Genel af mı çıkıyor? İdam detayı
Valilik karar verdi! İmitasyon altın satışı yasaklandı
Valilik karar verdi! İmitasyon altın satışı yasaklandı
İstanbul'da DEAŞ operasyonunda 6 zanlı yakalandı
İstanbul'da DEAŞ operasyonunda 6 zanlı yakalandı
Tekirdağ'da direğe çarpan otomobil ikiye bölündü
Tekirdağ'da direğe çarpan otomobil ikiye bölündü