Feyza Altun "gözaltı listesinde yokum" dediği anda alındı

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda Avukat Feyza Altun'un da ismi yer aldı. "Benim ismim gözaltı listesinde yok" dediği anda Altun'un kapısının çalındığı ve polisler tarafından alındığı ortaya çıktı.

Abone ol

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması başlattı. Hadise, İrem Derici, Berrak Tüzünataç, Derin Talu, Deren Talu, Ziynet Sali, Birce Akalay ve birçok isim gözaltına alındı.

GÖZALTI LİSTESİNDE İSMİNİN OLMADIĞINI SÖYLEDİ

Gazeteci İsmail Saymaz, operasyon listesinde olan isimler arasında ünlü avukat Feyza Altun'un da olduğunu aktardı. Altun, Saymaz'a ulaşarak isminin geçmediğini söyledi.

KAPISI ÇALINDI GÖZALTINA ALINDI

Altun, buna itiraz ederken evinin kapısı polis tarafından çalındı ve gözaltına alındı.