BIST 10.873
DOLAR 41,71
EURO 48,54
ALTIN 5.416,88
HABER /  GÜNCEL

Feyza Altun "gözaltı listesinde yokum" dediği anda alındı

Feyza Altun "gözaltı listesinde yokum" dediği anda alındı

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda Avukat Feyza Altun'un da ismi yer aldı. "Benim ismim gözaltı listesinde yok" dediği anda Altun'un kapısının çalındığı ve polisler tarafından alındığı ortaya çıktı.

Abone ol

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması başlattı. Hadise, İrem Derici, Berrak Tüzünataç, Derin Talu, Deren Talu, Ziynet Sali, Birce Akalay ve birçok isim gözaltına alındı.

GÖZALTI LİSTESİNDE İSMİNİN OLMADIĞINI SÖYLEDİ

Gazeteci İsmail Saymaz, operasyon listesinde olan isimler arasında ünlü avukat Feyza Altun'un da olduğunu aktardı. Altun, Saymaz'a ulaşarak isminin geçmediğini söyledi.

KAPISI ÇALINDI GÖZALTINA ALINDI

Altun, buna itiraz ederken evinin kapısı polis tarafından çalındı ve gözaltına alındı.

ÖNCEKİ HABERLER
İsrailli fanatik Yahudiler, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi
İsrailli fanatik Yahudiler, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi
3 milletvekili daha AK Parti'ye katılıyor kulislerde konuşulan 2 isim belli oldu
3 milletvekili daha AK Parti'ye katılıyor kulislerde konuşulan 2 isim belli oldu
İsrail Özgürlük Filosu'na saldırdı! Gemideki 3 Türk milletvekili ortada yok isimleri...
İsrail Özgürlük Filosu'na saldırdı! Gemideki 3 Türk milletvekili ortada yok isimleri...
Uğurcan Çakır A milli takımda antrenmana katılmadı
Uğurcan Çakır A milli takımda antrenmana katılmadı
Sabancı CarrefourSa ile TeknoSa'yı satıyor mu? Hisseler fırladı açıklama geldi
Sabancı CarrefourSa ile TeknoSa'yı satıyor mu? Hisseler fırladı açıklama geldi
Bunlar çok ahlaksız! Filistin'i tanıyan İngiltere İsrail'e silah satışı rekoru kırdı
Bunlar çok ahlaksız! Filistin'i tanıyan İngiltere İsrail'e silah satışı rekoru kırdı
Ünlülere uyuşturucu operasyonu! Hadise, Demet Evgar dahil 19 kişi tam isim listesi
Ünlülere uyuşturucu operasyonu! Hadise, Demet Evgar dahil 19 kişi tam isim listesi
İstanbul'da DEAŞ operasyonunda 6 zanlı yakalandı
İstanbul'da DEAŞ operasyonunda 6 zanlı yakalandı
Ankara'da rüşvet operasyonu Milli Savunma Bakanlığı ihbar etti
Ankara'da rüşvet operasyonu Milli Savunma Bakanlığı ihbar etti
Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Meloni'ye çok ağır suçlama! Herkes biliyor diye kendini savundu ama...
Meloni'ye çok ağır suçlama! Herkes biliyor diye kendini savundu ama...
Kütahya'da kaygan yolda facia: Karı koca öldü
Kütahya'da kaygan yolda facia: Karı koca öldü