Gözaltına alınan Meriç Aral bebeğini beslemek için süt pompası istedi...

Yasaklı madde kullanımını özendirmek suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında, aralarında İrem Derici, Hadise, Dilan Polat ve Meriç Aral'ın da bulunduğu çok sayıda ünlü isim ifadeye götürüldü. Kısa süre önce anne olan Meriç Aral, loğusalık döneminde olduğu için jandarma merkezinde bebeğini besleyebilmek adına süt pompası talep etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak ve uyuşturucu madde kullanımını özendirmek suçlamasıyla çok sayıda ünlü ismi kapsayan bir soruşturma başlattı.

Yürütülen kapsamlı çalışmada, İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan, Demet Evgar, Meriç Aral, Özge Özpirinçci, Mert Yazıcıoğlu, Feyza Altun, Derin Talu, Deren Talu, Ziynet Sali, Birce Akalay, Dilan Polat, Engin Polat, Metin Akdülger ve Ceren Moray gibi kamuoyunun yakından tanıdığı isimler sabah saatlerinde ifadeye götürüldü.

KAN ÖRNEKLERİ ALINDI

Şüpheliler, sabah saatlerinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na götürülerek ifadeleri ve kan örnekleri alındı. Soruşturma kapsamında herhangi bir gözaltı kararı bulunmadığı, tüm isimlerin işlemler tamamlandıktan sonra serbest bırakılacakları öğrenildi.

