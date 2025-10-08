BIST 10.871
DOLAR 41,71
EURO 48,53
ALTIN 5.414,12
HABER /  EKONOMİ

Yıldızlar Yatırım Holding'den "Fehmi Yıldız Vakfı Hatıra Ormanı"

Yıldızlar Yatırım Holding'den "Fehmi Yıldız Vakfı Hatıra Ormanı"

Yıldızlar Yatırım Holding Grup Kurumsal İletişim Müdürü Handan Geçer: "Bu bilinçle hem kaybettiğimiz ormanlarımızı geri kazanmak hem de geleceğe nefes olacak yeni yaşam alanları kazandırmak için harekete geçtik" dedi

Abone ol

Yıldızlar Yatırım Holding, 'Fehmi Yıldız Vakfı Hatıra Ormanı'nı hayata geçirmek için Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü ile protokol imzaladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, doğaya kalıcı katkı sunmak ve gelecek nesillere yeşil bir miras bırakmak amacıyla gerçekleştirilen proje kapsamında 22 bin 500 fidan toprakla buluşacak.

Açıklamada imza törenindeki konuşmasına yer verilen Yıldızlar Yatırım Holding Grup Kurumsal İletişim Müdürü Handan Geçer, projenin şirketin uzun vadeli sürdürülebilirlik anlayışını yansıttığını belirtti.

Son yıllarda yaşanan orman yangınlarının herkesin doğaya karşı sorumluluklarını yeniden hatırlattığını vurgulayan Geçer, şöyle devam etti:

'Yıldızlar Yatırım Holding olarak bu bilinçle hem kaybettiğimiz ormanlarımızı geri kazanmak hem de geleceğe nefes olacak yeni yaşam alanları kazandırmak için harekete geçtik. 'Köklerimiz geleceğe uzansın' söylemimizle bu vizyonu somutlaştırıyor, Fehmi Yıldız Vakfı Hatıra Ormanı'nı hayata geçiriyoruz. 22 bin 500 fidanla hem doğaya nefes hem de gelecek nesillere kalıcı bir miras bırakıyoruz.' ifadelerini kullandı.

​​​​​​​Sakarya Orman Bölge Müdürü Metin Topçu da ormanların korunmasının herkesin ortak sorumluluğu olduğunu aktardı.

Topçu, imzalanan protokolün kamu ve özel sektörün aynı hedef doğrultusunda nasıl güç birliği yapabileceğinin en güzel örneklerinden biri olduğunu kaydetti.

ÖNCEKİ HABERLER
Disleksi hastalık değil, nörobiyolojik bir bozukluktur
Disleksi hastalık değil, nörobiyolojik bir bozukluktur
Bakan duyurdu! Hesaplara yatırılmaya başlandı, ekim yaşlı ve engelli maaşları..
Bakan duyurdu! Hesaplara yatırılmaya başlandı, ekim yaşlı ve engelli maaşları..
Kredi kartı borcu olanlar dikkat! Yapılandırma için son iki gün...
Kredi kartı borcu olanlar dikkat! Yapılandırma için son iki gün...
Çinli hackerlar ABD hukuk fırmalarının sistemlerine sızdı
Çinli hackerlar ABD hukuk fırmalarının sistemlerine sızdı
Eşini telefonuna 'tombik' diye kaydetti! Maddi tazminat cezası aldı
Eşini telefonuna 'tombik' diye kaydetti! Maddi tazminat cezası aldı
Feyza Altun "gözaltı listesinde yokum" dediği anda alındı
Feyza Altun "gözaltı listesinde yokum" dediği anda alındı
İsrailli fanatik Yahudiler, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi
İsrailli fanatik Yahudiler, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi
3 milletvekili daha AK Parti'ye katılıyor kulislerde konuşulan 2 isim belli oldu
3 milletvekili daha AK Parti'ye katılıyor kulislerde konuşulan 2 isim belli oldu
İsrail Özgürlük Filosu'na saldırdı! Gemideki 3 Türk milletvekili ortada yok isimleri...
İsrail Özgürlük Filosu'na saldırdı! Gemideki 3 Türk milletvekili ortada yok isimleri...
Uğurcan Çakır A milli takımda antrenmana katılmadı
Uğurcan Çakır A milli takımda antrenmana katılmadı
Sabancı CarrefourSa ile TeknoSa'yı satıyor mu? Hisseler fırladı açıklama geldi
Sabancı CarrefourSa ile TeknoSa'yı satıyor mu? Hisseler fırladı açıklama geldi
Bunlar çok ahlaksız! Filistin'i tanıyan İngiltere İsrail'e silah satışı rekoru kırdı
Bunlar çok ahlaksız! Filistin'i tanıyan İngiltere İsrail'e silah satışı rekoru kırdı