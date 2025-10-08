BIST 10.871
HABER /  GÜNCEL

Kredi kartı borcu olanlar dikkat! Yapılandırma için son iki gün...

BDDK, bireysel kredi kartı borçlarına yönelik yeniden yapılandırma uygulamasında başvuru süresi 10 Ekim Cuma günü sona erecek. Kredi kartı borcu olan vatandaşlar, düzenleme kapsamında borçlarını 48 aya kadar taksitlendirebilecek.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) bireysel kredi kartı borçlarına yönelik yeniden yapılandırma uygulamasında başvuru süresi 10 Ekim 2025 Cuma günü sona erecek.

YAPILANDIRMA İÇİN SON 2 GÜN

Bireysel kredi kartları veya daha önce yapılandırılmış kredi kartı borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin başvuru süresinin bitimine 2 gün kaldı.

BDDK'nin 10 Temmuz tarihli kurul kararına göre, söz konusu düzenleme kapsamında borçlar 48 aya kadar taksitlendirilebilecek.

BORCUN YÜZDE 50'SİNİ ÖDEMEDEN LİMİT ARTIRILAMAYACAK

Yapılandırma kapsamında belirlenen aylık taksit tutarları, ilgili ayın asgari ödeme tutarına eklenecek. Kredi kartı yapılandırma borcunun yüzde 50'si ödenmeden, kart hamiline tahsis edilen kredi kartlarının limiti artırılamayacak.

Yeniden yapılandırma tutarının kredi kartı limitini aşması durumunda, aşan kısmın limit aşımı olarak değerlendirilmemesi kararlaştırıldı.

AZAMİ FAİZ ORANI YÜZDE 3.11

Alınan karar kapsamında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) da kredi kartı yapılandırma işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranını yüzde 3,11 olarak belirledi.

Yapılandırma uygulamasında başvuru süresi 10 Ekim 2025 Cuma günü sona erecek.

