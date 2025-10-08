BIST 10.845
Vakıf Katılım'dan 500 milyon dolarlık ilave ana sermaye niteliğinde sukuk ihracı

Vakıf Katılım, 500 milyon dolar tutarında ilave ana sermaye (AT 1) niteliğinde sukuk ihracı gerçekleştirdi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, ihraca başta Körfez Bölgesi, İngiltere ve Kıta Avrupası olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinden 80'de fazla uluslararası yatırımcıdan 1,8 milyar ABD doları tutarında talep geldi.

Sermaye benzeri sukuk ihraçları içerisinde en düşük maliyetle tamamlanan ihracın global koordinatörlüğünü HSBC, Emirates NBD ve Standard Chartered Bank üstlendi. Vakıf Katılım, bu işlemle, Türkiye'deki katılım bankaları arasındaki en yüksek tutarlı sermaye benzeri sukuk ihracını gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vakıf Katılım Genel Müdürü Mehmet Ali Akben, geliştirdikleri ürün ve hizmetlerle yalnızca müşterilerinin ihtiyaçlarına çözüm sunmakla kalmadıklarını, aynı zamanda katılım bankacılığına duyulan güveni de pekiştirdiklerini belirtti.

Akben, "Gerçekleştirdiğimiz 500 milyon dolar tutarındaki ilave ana sermaye niteliğindeki sukuk ihracımıza gelen 1,8 milyar dolarlık güçlü talep, uluslararası yatırımcıların hem bankamıza hem de Türkiye ekonomisine duyduğu güvenin somut bir göstergesi oldu. Önümüzdeki dönemde de köklü geçmişimizden aldığımız güçle, büyüme yolculuğumuza kararlılıkla devam edecek, sektörümüzün gelişimine ve ülkemizin ekonomik ve toplumsal kalkınmasına katkı sağlamayı sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

