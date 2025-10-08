Eylül ayında hangi yatırım aracı kazandırdı?

TÜİK’e göre Eylül 2025’te en yüksek reel getiri külçe altında gerçekleşti. Altın, TÜFE ile yüzde 8,39 oranında kazandırırken diğer yatırım araçları kaybettirdi. Yıllık bazda da altın yüzde 29’un üzerinde getiriyle öne çıktı. Borsa ve dolar yatırımcısına en fazla kaybettiren araçlar oldu. Mevduat faizleri sınırlı kazanç sağladı.

Abone ol

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül 2025 dönemine ait finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı. Verilere göre, en yüksek reel getiri külçe altında gerçekleşti. Altın, hem Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) hem de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) baz alındığında yatırımcısına en fazla kazandıran araç oldu.

Yİ-ÜFE’ye göre değerlendirildiğinde, Eylül ayında külçe altın yüzde 9,14’lük reel getiriyle zirvede yer aldı. Aynı dönemde TÜFE ile indirgendiğinde ise getiri oranı yüzde 8,39 oldu. Diğer yatırım araçları ise çoğunlukla yatırımcısına kaybettirdi. Mevduat faizi (brüt) Yİ-ÜFE ile yüzde 0,63, TÜFE ile ise yalnızca yüzde 0,06 oranında reel kazanç sağladı. Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS), Euro, Amerikan doları ve Borsa İstanbul (BIST) 100 endeksi ise her iki endekse göre de yatırımcısına kaybettirdi.

Üç aylık performansta tablo değişti. BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile yüzde 9,32, TÜFE ile yüzde 8,68 oranlarında reel getiriyle diğer yatırım araçlarını geride bıraktı. Ancak yıllık bazda Borsa, Yİ-ÜFE ile yüzde 11,65, TÜFE ile ise yüzde 16,09 oranında yatırımcısına en fazla kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altı aylık değerlendirmede külçe altın yine ön plandaydı. Yİ-ÜFE’ye göre yüzde 19,49, TÜFE’ye göre ise yüzde 20,92 oranında getiri sağlayan altın, yatırımcısının yüzünü güldürdü. Aynı dönemde Borsa yüzde 6’ya yakın reel kayıp yaşattı.

Yıllık bazda da tablo değişmedi. Külçe altın, Yİ-ÜFE’ye göre yüzde 36,01, TÜFE’ye göre yüzde 29,18 oranında reel getiriyle bir kez daha listenin zirvesine yerleşti. Amerikan doları ve BIST 100 endeksi ise bu dönemde yatırımcısına çift haneli kayıplar yaşattı.

Amerikan doları, tüm dönemlerde yatırımcısına reel kayıp yaşattı. Eylül ayında TÜFE ile yüzde 1,95, yıllık bazda ise yüzde 8,94 oranında gerileme yaşandı. Mevduat faizi (brüt) ise yalnızca yıllık bazda sınırlı kazanç sağlayabildi; Yİ-ÜFE’ye göre yüzde 11,26, TÜFE’ye göre yüzde 5,67 oranında reel getiri sundu.