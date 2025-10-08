BIST 10.845
DOLAR 41,71
EURO 48,47
ALTIN 5.418,03
HABER /  MAGAZİN

Gözaltına alınan İrem Derici cephesinden ilk açıklama geldi...

Gözaltına alınan İrem Derici cephesinden ilk açıklama geldi...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında, aralarında Dilan Polat, Engin Polat, Hadise, İrem Derici, Kaan Yıldırım, Berrak Tüzünataç, Demet Evgar Babataş ve Feyza Altun'un da yer aldığı 19 kişi ifadeleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. İrem Derici'nin avukatı, sanatçının yalnızca ifade ve kan örneği için çağrıldığını belirtti.

Abone ol

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, kamuoyunca tanınan isimlerin de aralarında bulunduğu bir operasyon gerçekleştirildi.

Edinilen bilgilere göre, haklarında "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçundan işlem başlatılan 19 kişi, ifadeleri alınmak üzere İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Operasyonda isimleri geçen ünlüler arasında Dilan Polat, Engin Polat, İrem Derici, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Demet Evgar Babataş ve Feyza Altun da yer aldı.

DERİCİ CEPHESİNDEN İLK AÇIKLAMA

Operasyonda adı geçen ünlü şarkıcı İrem Derici'nin avukatı tarafından bir açıklama yapıldı.

Derici'nin avukatı, ünlü şarkıcının durumu hakkında şu ifadeleri kullandı, "Müvekkilim İrem Derici, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, ifade ve gerekli tıbbi testler için İl Jandarma Komutanlığı'na davet edilmiştir. Bu süreç, tamamen yasal prosedür çerçevesinde yürütülmektedir. Müvekkilimin adının kamuoyunda yer alan bazı iddialarla ilişkilendirilmesi gerçeği yansıtmamaktadır. Gerekli açıklamalar soruşturma tamamlandığında kamuoyuyla paylaşılacaktır."

ÖNCEKİ HABERLER
Antalya'da denizde erkek cesedi bulundu
Antalya'da denizde erkek cesedi bulundu
Vakıf Katılım'dan 500 milyon dolarlık ilave ana sermaye niteliğinde sukuk ihracı
Vakıf Katılım'dan 500 milyon dolarlık ilave ana sermaye niteliğinde sukuk ihracı
Eylül ayında hangi yatırım aracı kazandırdı?
Eylül ayında hangi yatırım aracı kazandırdı?
Hamas'tan müzakereler için 'olumlu gelişmeler yaşanıyor' açıklaması
Hamas'tan müzakereler için 'olumlu gelişmeler yaşanıyor' açıklaması
Gözaltına alınan Meriç Aral bebeğini beslemek için süt pompası istedi...
Gözaltına alınan Meriç Aral bebeğini beslemek için süt pompası istedi...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar Gazze'de Türk askeri, resepsiyondaki fotoğraf enflasyon...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar Gazze'de Türk askeri, resepsiyondaki fotoğraf enflasyon...
Balıkesir'de deprem! Kandilli şiddetini duyurdu
Balıkesir'de deprem! Kandilli şiddetini duyurdu
Ağrı'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı
Ağrı'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı
Yıldızlar Yatırım Holding'den "Fehmi Yıldız Vakfı Hatıra Ormanı"
Yıldızlar Yatırım Holding'den "Fehmi Yıldız Vakfı Hatıra Ormanı"
Disleksi hastalık değil, nörobiyolojik bir bozukluktur
Disleksi hastalık değil, nörobiyolojik bir bozukluktur
Bakan duyurdu! Hesaplara yatırılmaya başlandı, ekim yaşlı ve engelli maaşları..
Bakan duyurdu! Hesaplara yatırılmaya başlandı, ekim yaşlı ve engelli maaşları..
Kredi kartı borcu olanlar dikkat! Yapılandırma için son iki gün...
Kredi kartı borcu olanlar dikkat! Yapılandırma için son iki gün...