Gözaltına alınan İrem Derici cephesinden ilk açıklama geldi...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında, aralarında Dilan Polat, Engin Polat, Hadise, İrem Derici, Kaan Yıldırım, Berrak Tüzünataç, Demet Evgar Babataş ve Feyza Altun'un da yer aldığı 19 kişi ifadeleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. İrem Derici'nin avukatı, sanatçının yalnızca ifade ve kan örneği için çağrıldığını belirtti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, kamuoyunca tanınan isimlerin de aralarında bulunduğu bir operasyon gerçekleştirildi.

Edinilen bilgilere göre, haklarında "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçundan işlem başlatılan 19 kişi, ifadeleri alınmak üzere İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Operasyonda isimleri geçen ünlüler arasında Dilan Polat, Engin Polat, İrem Derici, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Demet Evgar Babataş ve Feyza Altun da yer aldı.

DERİCİ CEPHESİNDEN İLK AÇIKLAMA

Operasyonda adı geçen ünlü şarkıcı İrem Derici'nin avukatı tarafından bir açıklama yapıldı.

Derici'nin avukatı, ünlü şarkıcının durumu hakkında şu ifadeleri kullandı, "Müvekkilim İrem Derici, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, ifade ve gerekli tıbbi testler için İl Jandarma Komutanlığı'na davet edilmiştir. Bu süreç, tamamen yasal prosedür çerçevesinde yürütülmektedir. Müvekkilimin adının kamuoyunda yer alan bazı iddialarla ilişkilendirilmesi gerçeği yansıtmamaktadır. Gerekli açıklamalar soruşturma tamamlandığında kamuoyuyla paylaşılacaktır."