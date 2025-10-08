BIST 10.845
Ronaldo futbolu bırakacağını tarihi açıkladı! Dolu bir şekilde ayrılacağım...'

Birçok futbolsevere göre gelmiş geçmiş en iyi futbolcu Portekizli süper star Cristiano Ronaldo'nun kariyer sonu yaklaşıyor. Geleceği hakkında demeçler veren yıldız futbolcu, sevenlerini mutlu edecek açıklamalarda bulundu. İşte açıklamanın tamamı...

Futbol tarihinin en ikonik futbolcuları arasında kabul edilen bugüne kadar kulüp düzeyinde çıktığı resmi maçlarda 805 gol atma başarısı gösteren Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo kariyerine bir süre daha devam edeceğini söyledi.

Millî takım formasıyla 140 gol barajını aşan tarihteki ilk futbolcu olma başarısını gösteren süper star kariyer hedefi olan kulüp ve milli takım düzeyinde bin gol atma başarısı için 942 rakamına ulaştı.

Geleceği ile ilgili konuşan süper star,

"Birkaç yıl daha oynamak istiyorum ama çok değil. Hala iyi şeyler yapıyorum, kulübüme ve Milli Takım'a yardımcı oluyorum. Neden devam etmeyeyim ki? Eminim emekli olduğumda, her şeyimi verdiğim için dolu bir şekilde ayrılacağım"

ifadelerini kullandı.

