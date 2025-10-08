BIST 10.845
DOLAR 41,71
EURO 48,47
ALTIN 5.418,03
HABER /  GÜNCEL

Sınırda büyük uyuşturucu operasyonu: Piyasa değeri 4,3 milyar lira

Sınırda büyük uyuşturucu operasyonu: Piyasa değeri 4,3 milyar lira

Ağrı, Edirne ve Iğdır'da gerçekleştirilen 3 farklı operasyonda 4 milyar 385 milyon Türk lirası değerinde yaklaşık 1,3 ton uyuşturucu madde ele geçirildi.

Abone ol

Uyuşturucuyla mücadele sürüyor. Ticaret Bakanlığı; Gürbulak, Kapıkule ve Dilucu Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştiren operasyona ilişkin açıklama yaptı.

Ağrı Gürbulak Gümrük Kapısı'nda bin 167 kilogram sıvı metamfetamin, Edirne Kapıkule Gümrük Kapısı'nda 114 kilogram esrar, Iğdır Dilucu Gümrük Kapısı'nda 23 kilogram metamfetamin olmak üzere toplam 4 milyar 385 milyon Türk lirası değerinde yaklaşık 1,3 ton uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyonlarla ilgili Doğubayazıt, Edirne ve Aralık Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından soruşturma başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Erdoğan'dan Halkbank açıklaması! 'O iş bizim için bitmiştir'
Erdoğan'dan Halkbank açıklaması! 'O iş bizim için bitmiştir'
Gözaltına alınan İrem Derici cephesinden ilk açıklama geldi...
Gözaltına alınan İrem Derici cephesinden ilk açıklama geldi...
Antalya'da denizde erkek cesedi bulundu
Antalya'da denizde erkek cesedi bulundu
Vakıf Katılım'dan 500 milyon dolarlık ilave ana sermaye niteliğinde sukuk ihracı
Vakıf Katılım'dan 500 milyon dolarlık ilave ana sermaye niteliğinde sukuk ihracı
Eylül ayında hangi yatırım aracı kazandırdı?
Eylül ayında hangi yatırım aracı kazandırdı?
Hamas'tan müzakereler için 'olumlu gelişmeler yaşanıyor' açıklaması
Hamas'tan müzakereler için 'olumlu gelişmeler yaşanıyor' açıklaması
Gözaltına alınan Meriç Aral bebeğini beslemek için süt pompası istedi...
Gözaltına alınan Meriç Aral bebeğini beslemek için süt pompası istedi...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar Gazze'de Türk askeri, resepsiyondaki fotoğraf enflasyon...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar Gazze'de Türk askeri, resepsiyondaki fotoğraf enflasyon...
Balıkesir'de deprem! Kandilli şiddetini duyurdu
Balıkesir'de deprem! Kandilli şiddetini duyurdu
Ağrı'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı
Ağrı'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı
Yıldızlar Yatırım Holding'den "Fehmi Yıldız Vakfı Hatıra Ormanı"
Yıldızlar Yatırım Holding'den "Fehmi Yıldız Vakfı Hatıra Ormanı"
Disleksi hastalık değil, nörobiyolojik bir bozukluktur
Disleksi hastalık değil, nörobiyolojik bir bozukluktur