BIST 10.832
DOLAR 41,71
EURO 48,55
ALTIN 5.410,00
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Kocaeli'de Yuvacık Barajı'nın doluluk oranı yüzde 18 oldu

Kocaeli'de Yuvacık Barajı'nın doluluk oranı yüzde 18 oldu

Kocaeli'nin içme suyu ihtiyacının büyük kısmını karşılayan Yuvacık Barajı'ndaki su seviyesi yüzde 18 olarak kaydedildi.

Abone ol

Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) Genel Müdürlüğü verilerine göre, Yuvacık Barajı'nda bugün itibarıyla yüzde 18 dolulukla 9 milyon 658 bin metreküp su bulunuyor.

Yaz mevsiminin sıcak geçmesi ve artan su kullanımından kaynaklı azalan su miktarına son günlerde görülen yağışlar da etki etmedi.

Kocaeli'de Yuvacık Barajı'nın doluluk oranı yüzde 18 oldu - Resim: 0

Mevsim normallerinde seyreden doluluk oranının devam eden yağışlarla olumlu yönde seyretmesi beklenirken kentin su ihtiyacını karşılamak için Sapanca Gölü'nden su alımı sürüyor.

Barajı besleyen kollardan birinin üzerinde bulunan köprü, yeniden görünür hale gelirken, Kirazdere kolundan gelen alanda su çekilmesinin diğer bölümlere göre daha fazla olduğu görüldü. Bu bölümlerde suyun çekilmesi sonucu toprakta çatlaklar oluştu.

Öte yandan kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan diğer baraj olan Namazgah'ta ise doluluk 8 milyon 311 bin metreküp suyla yüzde 36 olarak ölçüldü.

Kocaeli'de Yuvacık Barajı'nın doluluk oranı yüzde 18 oldu - Resim: 1

ÖNCEKİ HABERLER
Erdoğan'dan Özgür Özel'e belediye tepkisi! 'Önce çöpleri toplayın, millete su verin!'
Erdoğan'dan Özgür Özel'e belediye tepkisi! 'Önce çöpleri toplayın, millete su verin!'
Turkcell kullanıcı deneyimini yükseltmeyi hedefliyor
Turkcell kullanıcı deneyimini yükseltmeyi hedefliyor
MHP'den Özgür Özel'e şok ayar! Hadi ordan bize parmak sallayanın parmağını...'
MHP'den Özgür Özel'e şok ayar! Hadi ordan bize parmak sallayanın parmağını...'
Batı Karadeniz için fırtına uyarısı yapıldı!
Batı Karadeniz için fırtına uyarısı yapıldı!
Fenerbahçe'ye ara transfer döneminde bomba isimle geliyor! Transfer listesi sızdı
Fenerbahçe'ye ara transfer döneminde bomba isimle geliyor! Transfer listesi sızdı
Ronaldo futbolu bırakacağı tarihi açıkladı! Dolu bir şekilde ayrılacağım...'
Ronaldo futbolu bırakacağı tarihi açıkladı! Dolu bir şekilde ayrılacağım...'
Sınırda büyük uyuşturucu operasyonu: Piyasa değeri 4,3 milyar lira
Sınırda büyük uyuşturucu operasyonu: Piyasa değeri 4,3 milyar lira
Erdoğan'dan Halkbank açıklaması! 'O iş bizim için bitmiştir'
Erdoğan'dan Halkbank açıklaması! 'O iş bizim için bitmiştir'
Gözaltına alınan İrem Derici cephesinden ilk açıklama geldi...
Gözaltına alınan İrem Derici cephesinden ilk açıklama geldi...
Antalya'da denizde erkek cesedi bulundu
Antalya'da denizde erkek cesedi bulundu
Vakıf Katılım'dan 500 milyon dolarlık ilave ana sermaye niteliğinde sukuk ihracı
Vakıf Katılım'dan 500 milyon dolarlık ilave ana sermaye niteliğinde sukuk ihracı
Eylül ayında hangi yatırım aracı kazandırdı?
Eylül ayında hangi yatırım aracı kazandırdı?