Cristiano Ronaldo'nun net serveti açıklandı ilk futbol milyarderi oldu

Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre 20 yıla yakın bir süredir futbol kariyerini devam ettiren dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, 1,4 milyar dolarlık net servetiyle ilk milyarder futbolcu oldu.

Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, sportif başarılarının yanına bu sefer de ekonomik anlamda başarı sağladı. Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'da forma giyen ve kazandığı yıllık ücretle çok konuşulan Ronaldo, tarihin ilk milyarder futbolcusu ünvanını aldı.

Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre Cristiano Ronaldo’nun 1,4 milyar dolarlık net serveti bulunuyor. Al-Nassr ile 400 milyon doları aşan sözleşmesi bulunduğu iddia edilen Portekizli efsanenin, sponsorluk gelirleri servetinin artmasına katkı sağlamaya devam ediyor.

Servetinin büyük kısmını maaşlarından elde etti

Beinsports tarafından aktarılan haberde ise Ronaldo'nun servetinde en büyük payı futbolculuk kariyerinde aldığı maaşların oluşturduğu belirtildi. Bu dilimde en büyük pay sahibinin de kariyerinin sonlarında gittiği Suudi Arabistan takımı Al-Nassr olduğu söylendi.

Ronaldo'nun 2002 ile 2023 yılları arasında 550 milyon doların üzerinde maaş geliri elde ettiği ifade edilirken sponsorluk anlaşmalarıyla da 175 milyon doların üzerinde bir katkı sağladığı belirtildi.

En yakın rakibi de Lionel Messi oldu

Öte yandan Cristiano Ronaldo'nun bu alandaki en yakın rakibi de Lionel Messi oldu.

Messi'nin kariyeri boyunca 600 milyon doların üzerinde vergi öncesi maaş kazandığı ifade edilirken bu rakamın içinde 2023'ten itibaren garantili yıllık maaşı olan 20 milyon doların da bulunduğu aktarıldı.

