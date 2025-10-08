BIST 10.832
DOLAR 41,71
EURO 48,55
ALTIN 5.410,00
HABER /  GÜNCEL

Eskişehir'de nadir toprak elementleri sahası ABD'ye devredilecek iddiasına ilişkin açıklama

Eskişehir'de nadir toprak elementleri sahası ABD'ye devredilecek iddiasına ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Eskişehir Beylikova Nadir Toprak Elementleri (NTE) sahasının ABD'ye devredileceği" yönündeki iddiaların asılsız olduğunu belirterek, endüstriyel üretim hazırlıklarının Türkiye'nin tam egemenliği ve milli çıkarları doğrultusunda sürdüğünü açıkladı.

Abone ol

Nadir toprak element sahalarının ABD'ye devredileceği yönündeki iddialarla ilgili Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) açıklama yaptı.

"Manipülatif ve yönlendirme amaçlı girişimlerdir"

DMM'nin, NSosyal hesabından yapılan açıklamada, iddiaların tamamen asılsız olduğunu bildirilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Beylikova Nadir Toprak Elementleri sahası, Türkiye'nin madencilik tarihindeki en stratejik keşiflerinden biridir ve bu alandaki çalışmalar yerli ve milli imkanlarla yürütülmektedir.

Eti Maden tarafından kurulan pilot tesis faaliyettedir, endüstriyel üretim hazırlıkları da ülkemizin tam egemenliği ve milli çıkarları doğrultusunda sürmektedir.

Aksi yöndeki iddialar, Türkiye'nin stratejik maden politikalarını hedef alan manipülatif ve yönlendirme amaçlı girişimlerdir. Kamuoyunun resmi açıklamaları dikkate alması, dezenformasyon içeren iddia ve paylaşımlara itibar etmemesi önemle rica olunur."

ÖNCEKİ HABERLER
Aksa Enerji'nin 2026'da 10 yeni projeyi devre alıyor
Aksa Enerji'nin 2026'da 10 yeni projeyi devre alıyor
Cristiano Ronaldo'nun net serveti açıklandı ilk futbol milyarderi oldu
Cristiano Ronaldo'nun net serveti açıklandı ilk futbol milyarderi oldu
Kocaeli'de Yuvacık Barajı'nın doluluk oranı yüzde 18 oldu
Kocaeli'de Yuvacık Barajı'nın doluluk oranı yüzde 18 oldu
Erdoğan'dan Özgür Özel'e belediye tepkisi! 'Önce çöpleri toplayın, millete su verin!'
Erdoğan'dan Özgür Özel'e belediye tepkisi! 'Önce çöpleri toplayın, millete su verin!'
Turkcell kullanıcı deneyimini yükseltmeyi hedefliyor
Turkcell kullanıcı deneyimini yükseltmeyi hedefliyor
MHP'den Özgür Özel'e şok ayar! Hadi ordan bize parmak sallayanın parmağını...'
MHP'den Özgür Özel'e şok ayar! Hadi ordan bize parmak sallayanın parmağını...'
Batı Karadeniz için fırtına uyarısı yapıldı!
Batı Karadeniz için fırtına uyarısı yapıldı!
Fenerbahçe'ye ara transfer döneminde bomba isimle geliyor! Transfer listesi sızdı
Fenerbahçe'ye ara transfer döneminde bomba isimle geliyor! Transfer listesi sızdı
Ronaldo futbolu bırakacağı tarihi açıkladı! Dolu bir şekilde ayrılacağım...'
Ronaldo futbolu bırakacağı tarihi açıkladı! Dolu bir şekilde ayrılacağım...'
Sınırda büyük uyuşturucu operasyonu: Piyasa değeri 4,3 milyar lira
Sınırda büyük uyuşturucu operasyonu: Piyasa değeri 4,3 milyar lira
Erdoğan'dan Halkbank açıklaması! 'O iş bizim için bitmiştir'
Erdoğan'dan Halkbank açıklaması! 'O iş bizim için bitmiştir'
Gözaltına alınan İrem Derici cephesinden ilk açıklama geldi...
Gözaltına alınan İrem Derici cephesinden ilk açıklama geldi...