Mega Metal'de üst düzey atama

Mega Metal, finans ve kurumsal yönetim alanında 20 yıla yakın deneyime sahip Erdinç Gök'ü Mali İşler Direktörü (CFO) olarak atadı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, süper ince bakır tel üreticisi Mega Metal'de üst düzey bir atama gerçekleşti.

CFO pozisyonuna getirilen Gök, şirketin küresel büyüme hedefleri doğrultusunda finansal sürdürülebilirlik, kaynak verimliliği ve uluslararası yatırım yönetimi alanlarında stratejik önceliklerine liderlik edecek.

Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun Gök, Koç Üniversitesi Finans Yüksek Lisans Programı'nı ve Londra'daki University of the West of Scotland'da MBA derecesini tamamladı.

Profesyonel kariyerine finans sektöründe başlayan Gök, uluslararası denetim ve danışmanlık alanlarında görev aldıktan sonra çeşitli sanayi ve yatırım gruplarında bütçe, raporlama, kurumsal finansman, proje finansmanı, nakit ve risk yönetimi gibi alanlarda yöneticilik ve direktörlük pozisyonlarında bulundu. Son olarak, yurt dışında faaliyet gösteren çok uluslu bir yatırım ofisinde CFO olarak görev yapan Gök, finansal strateji geliştirme, bütçe ve raporlama yönetimi, likidite planlamasıyla vergi ve yasal yapılandırma konularında sorumluluk üstlendi. Gök'ün "Serbest Muhasebeci Mali Müşavir" (SMMM) ruhsatı da bulunuyor.