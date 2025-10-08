BIST 10.835
4 ayrı partiden 7 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

Farklı partilerden AK Parti'ye katılımlar sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün 4 ayrı partiden AK Parti'ye katılan isimlere rozetlerini taktı. AK Parti'ye bugün CHP, DEVA, Demokrat Parti ve Yeniden Refah Partisi'nden katılımlar oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde düzenlenen Grup Toplantısı’na katıldı.

Erdoğan, AK Parti’ye geçen 7 belediye başkanına rozetlerini taktı, hatıra fotoğrafı çektirdi.

AK Parti'ye katılan yeni isimler kim?

1-Ardahan Göle Gökhan Budak (CHP)
2-Gümüşhane Şiran Abdulbaki Kara (DP)
3- Muş Bulanık Rüstem Gedik Beldesi Abid Özdemir (DEVA)
4- Muş Bulanık Sarıpınar Beldesi Uşak Ataş (DEVA)
5- Bingöl Merkez Ilıcalar Beldesi Eşref Varol (YRP)
6-Giresun ören beldesi - Soner Erkan (YRP)
7-Bingöl Merkez Sancak Beldesi Hayrettin Küçük (YRP)

