BIST 10.754
DOLAR 41,71
EURO 48,57
ALTIN 5.422,05
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

İzmir'de trafik kazası! Midibüsle çarpışan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi

İzmir'de trafik kazası! Midibüsle çarpışan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi

İzmir'in Bornova ilçesinde midibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.

Abone ol

Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde plakaları öğrenilemeyen O.G. (48) idaresindeki midibüs ile Deniz Can Eflatun'un (30) kullandığı otomobil Atatürk Mahallesi'nde çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Eflatun'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Eflatun'un, Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğünde çarşı ve mahalle bekçisi olarak görev yaptığı, kaza günü izinli olduğu öğrenildi.

MİDİBÜSÜN ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI

Sürücü O.G. gözaltına alındı.

ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Kurum Cenevre'de Türkiye'nin inşa tecrübesini anlattı
Bakan Kurum Cenevre'de Türkiye'nin inşa tecrübesini anlattı
Mega Metal'de üst düzey atama
Mega Metal'de üst düzey atama
Bülent Ersoy'dan şok eden gaf! Sahnede küfür etti
Bülent Ersoy'dan şok eden gaf! Sahnede küfür etti
4 ayrı partiden 7 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı cumhurbaşkanı Erdoğan taktı
4 ayrı partiden 7 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı cumhurbaşkanı Erdoğan taktı
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı son 24 saatte 10 artarak 67 bin 183'e çıktı
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı son 24 saatte 10 artarak 67 bin 183'e çıktı
İsrail, El Halil'deki Harem-i İbrahim Camisi'ni iki gün süreyle kapattı
İsrail, El Halil'deki Harem-i İbrahim Camisi'ni iki gün süreyle kapattı
ATO Başkanı Baran, TOBB "Türkiye 100" listesine giren Ankara firmalarıyla buluştu
ATO Başkanı Baran, TOBB "Türkiye 100" listesine giren Ankara firmalarıyla buluştu
Bakanlıktan 12 peynir markası için harekete geçti! Bu markalardan uzak durun...
Bakanlıktan 12 peynir markası için harekete geçti! Bu markalardan uzak durun...
Müsavat Dervişoğlu'ndan tepki: Faaliyetleri derhal sonlandırılmalı
Müsavat Dervişoğlu'ndan tepki: Faaliyetleri derhal sonlandırılmalı
Eskişehir'de nadir toprak elementleri sahası ABD'ye devredilecek iddiasına ilişkin açıklama
Eskişehir'de nadir toprak elementleri sahası ABD'ye devredilecek iddiasına ilişkin açıklama
Aksa Enerji'nin 2026'da 10 yeni projeyi devre alıyor
Aksa Enerji'nin 2026'da 10 yeni projeyi devre alıyor
Cristiano Ronaldo'nun net serveti açıklandı ilk futbol milyarderi oldu
Cristiano Ronaldo'nun net serveti açıklandı ilk futbol milyarderi oldu