Ataşehir'de bir fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor

Ataşehir'de bir fabrikada çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Ferhatpaşa Mahallesi 49. Sokak'taki mutfak ve banyo armatürü üreten bir fabrikada kartonların tutuşması nedeniyle yangın çıktı.

Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ataşehir'in yanı sıra çevre ilçelerden de bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışmalara başladı.

Tahliye edilen ve dumandan etkilenen bazı işçilere sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

