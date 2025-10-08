BIST 10.754
Euroleague’de zorlu maç! Anadolu Efes, Partizan’a konuk olacak!

Anadolu Efes, Euroleague 3.hafta maçında yarın Sırbistan ekibi Partizan’a konuk olacak.

Avrupa basketbolunun kulüp düzeyindeki en prestijli turnuvası olan Euroleague’de heyecan 3.hafta maçlarıyla sürecek. Bu kapsamda Anadolu Efes, yarın Sırbistan ekibi Partizan ile karşı karşıya gelecek.

Belgrad Arena'da oynanacak müsabaka, (TSİ) 21.30 başlayacak.

Anadolu Efes, ilk hafta maçında İsrail'in Maccabi Rapyd takımını 85-78 yenerek Basketbol Avrupa Ligi'ne galibiyetle başladı. Organizasyonun ikinci müsabakasında yine bir İsrail temsilcisi olan Hapoel IBI ile karşılaşan lacivert-beyazlılar, bu maçtan 87-81'lik mağlubiyetle ayrıldı.

Sezonun ilk maçında Birleşik Arap Emirlikleri'nden Dubai Basketbol'a deplasmanda 89-76 yenilen Partizan ise ikinci maçta konuk ettiği İtalya temsilcisi EA7 Emporio Armani Milan'ı 80-78 mağlup etti.

Anadolu Efes, Basketbol Avrupa Ligi'nde Partizan ile oynadığı son 5 maçın 3'ünde sahadan galibiyetle ayrıldı.

Lacivert-beyazlı ekip, söz konusu karşılaşmaları 97-65, 86-77 ve 100-94'lük skorlarla kazandı.

Partizan ise bu müsabakalarda Anadolu Efes'i 100-90 ve 97-84 yendi.

