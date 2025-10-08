Rus basınında Türkiye tehlikesi! Rus gazına bağımlılık azalıyor...

Türkiye, Rus gazına bağımlılığını azaltmak için yeni bir enerji stratejisine yöneldi. ABD Başkanı Donald Trump’ın baskısının ardından Ankara, 43 milyar dolarlık Amerikan LNG anlaşmalarıyla Rusya’dan uzaklaşıyor. Mavi Akım ve TürkAkım sözleşmeleri sona yaklaşırken Türkiye, 2028’e kadar yerli üretim ve LNG ile enerji ihtiyacını karşılamayı hedefliyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 'Rus gazı almayı bırakmasını rica edebileceğini' söylemesinin ardından, Ukrayna'daki savaşını enerji ihracatıyla destekleyen Rusya'da endişe başladı.

Bu endişe Kremlin'in dikkatle hazırlanan açıklamalarına yansımasa da, Moskova basınında yankı buluyor.

Rus basını The Moscow Times, Türkiye'nin Rus gazını bırakma yolunda eyleme geçtiğini aktardı.

TÜRKİYE ALTERNATİFLERİ BULDU

Rus basınına göre Rusya'dan dev miktarlarda doğal gaz ithal eden Türkiye, anlaşmalardan ayrılmaya bakıyor.

Gazete, Son yirmi yılda Rusya’nın Türkiye’nin doğal gaz pazarındaki payı yüzde 60’tan yüzde 37’ye gerilediğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump’ın NATO ülkelerine Rus enerji kaynaklarından uzaklaşma çağrısının ardından Ankara, Amerikan sıvılaştırılmış doğal gazı (LNG) alımı için büyük anlaşmalar imzaladığını da hatırlattı.

TÜRKİYE AMERİKAN GAZI ALIMI YAPACAK ENDİŞESİ

Reuters’a göre Türkiye, toplam 43 milyar dolarlık Amerikan gazı alımı planlıyor. Eylül ayında Mercuria ile yapılan 20 yıllık anlaşma kapsamında 2026’dan itibaren her yıl 4 milyar metreküp LNG Türkiye pazarına girecek.

Türkiye aynı zamanda yerli gaz üretimini de artırıyor. Reuters’a göre ülkenin kendi üretimi ile sözleşmeli LNG ithalatı bu yılki 15 milyar metreküpten 2028’e kadar 26 milyar metreküpün üzerine çıkacak.

Böylece boru hattı gazı ihtiyacı 26 milyar metreküpe inecek. Bu miktar, bugün İran ve Azerbaycan’dan gelen arzla birlikte 53 milyar metreküp düzeyinde.

Türkiye, bu şekilde Rus gazına olan bağımlılığından tamamen kurtulacak ve Trump'ın üstü kapalı talebini

ANLAŞMALARIN SONU GELİYOR

Moskova basını, Rusya’nın Türkiye’ye yıllık 22 milyar metreküp gaz tedarik eden Mavi Akım ve TürkAkım anlaşmaları sona yaklaşmış durumunda olduğunu belirtti.

16 milyar metreküplük kontrat bu yıl bitiyor ve henüz uzatma kararı alınmadı. İran’la olan sözleşme 2026 ortasında, Azerbaycan’la yapılanlar ise 2030 ve 2033 yıllarında sona erecek.

GAZ İTHALATI DURABİLİR

Gazeteye konuşan Enerji uzmanı Alexey Belogoriev’e göre Türkiye iki ila üç yıl içinde teorik olarak Rusya’dan gaz ithalatını durdurabilir.

Paris merkezli Akdeniz Enerji ve İklim Örgütü’nden Sokhbet Karbuz “Türkiye fazla LNG’yi kullanacağını açıkça gösteriyor” diyor.

DAHA UCUZ BİR ALTERNATİF OLDUĞU AÇIKLANMIŞTI

Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar ise ekimde yaptığı açıklamada Rusya, İran ve Azerbaycan dahil tüm kaynaklardan gaz alınacağını ancak Amerikan LNG’sinin daha ucuz bir alternatif sunduğunu söylemişti.