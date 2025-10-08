BIST 10.776
Güllü'nün ölümüyle ilgili yeni gelişme! Rapor hazırlanacak

Yalova Çınarcık’ta 5. kattan düşerek hayatını kaybeden sanatçı Güllü’nün ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada, bilirkişi heyeti olay yerinde inceleme yaptı. Adli tıp uzmanı, yüksek fizik mühendisi ve olay yeri uzmanından oluşan heyet, Yalova Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz’ün eşliğinde dairedeki teknik koşulları ve düşüş dinamiklerini inceleyerek bir rapor hazırlayacak.

Ünlü şarkıcı Güllü'nün pencereden düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada önemli bir aşamaya geçildi. Savcılık koordinesinde kurulan uzman bilirkişi heyeti, olayın meydana geldiği dairede teknik incelemeler yaparak, şüpheli ölümün nedeni hakkındaki iddiaları aydınlatmaya çalışacak.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, 26 Eylül 2025’te meydana gelen olayda adli tıp uzmanı, yüksek fizik mühendisi ve olay yeri inceleme uzmanından oluşan heyetin, kazanın yaşandığı dairede teknik incelemelerine başladı.

Rapor hazırlanacak

Olay, Çınarcık Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi’ndeki bir apartmanın 5. katındaki kapalı terasta meydana gelmişti. Güllü, kızı ve arkadaşıyla eğlendikleri sırada pencereden düşerek yere çarpmış ve olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Soruşturma kapsamında Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz de incelemeye bizzat eşlik etti.

Heyet, dairedeki fiziksel koşullar, pencere yapısı ve düşüş dinamiklerini değerlendirerek rapor hazırlayacak. Soruşturma devam ediyor.

