BIST 10.766
DOLAR 41,71
EURO 48,55
ALTIN 5.411,77
HABER /  GÜNCEL

Burhanettin Duran'ran İsrail'in alıkoyduğu Türk aktivistlerle ilgili açıklama

Burhanettin Duran'ran İsrail'in alıkoyduğu Türk aktivistlerle ilgili açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail'in, Özgürlük Filosu Koalisyonu'na yaptığı saldırıya ilişkin, "Türkiye, alıkonulan vatandaşlarımızın serbest bırakılması için tüm girişimleri başlatmış olup aktivistlerin durumunu takip etmektedir." açıklamasını yaptı.

Abone ol

Duran, NSosyal hesabından, İsrail'in, Özgürlük Filosu Koalisyonu'na yaptığı saldırıya ilişkin paylaşımda bulundu.

Saldırının kabul edilemeyeceğini bildiren Duran, şunları kaydetti:

"İsrail tarafından Özgürlük Filosu'na uluslararası sularda yapılan müdahale, haydutluğun ve hukuk tanımamanın yeni bir örneğidir. Küresel Sumud Filosu'ndan sonra aralarında Türk vatandaşlarının ve milletvekillerinin de bulunduğu, barışçıl amaç taşıyan sivil aktivistlere yönelik yapılan bu saldırı kabul edilemez.

Türkiye, alıkonulan vatandaşlarımızın serbest bırakılması için tüm girişimleri başlatmış olup aktivistlerin durumunu takip etmektedir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Filistin davasının ve Gazze halkının yanında durmaya, soykırıma, bu hukuk ve insanlık dışı saldırılara karşı mazlumların sesi olmaya devam edeceğiz."

ÖNCEKİ HABERLER
Yumurta, peynir ya da sebze değil meğer en sağlıklısı...
Yumurta, peynir ya da sebze değil meğer en sağlıklısı...
Kassam Tugayları İsrail askerlerinin olduğu 2 cipi roketlerle vurdu
Kassam Tugayları İsrail askerlerinin olduğu 2 cipi roketlerle vurdu
1990 Aksa katliamının 35'inci yılında yine Mescid-i Aksa'yı bastı
1990 Aksa katliamının 35'inci yılında yine Mescid-i Aksa'yı bastı
Rus basınında Türkiye tehlikesi! Rus gazına bağımlılık azalıyor...
Rus basınında Türkiye tehlikesi! Rus gazına bağımlılık azalıyor...
Ataşehir'de bir fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor
Ataşehir'de bir fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor
İspanyol aktivist İsrailli görevliyi ısırdı iddiası mahkeme kararını verdi
İspanyol aktivist İsrailli görevliyi ısırdı iddiası mahkeme kararını verdi
Lise kaç yıl olacak? Zorunlu eğitim süresi düşecek mi? İki ayrı ihtimal var...
Lise kaç yıl olacak? Zorunlu eğitim süresi düşecek mi? İki ayrı ihtimal var...
Euroleague’de zorlu maç! Anadolu Efes, Partizan’a konuk olacak!
Euroleague’de zorlu maç! Anadolu Efes, Partizan’a konuk olacak!
İzmir'de trafik kazası! Midibüsle çarpışan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi
İzmir'de trafik kazası! Midibüsle çarpışan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi
Bakan Kurum Cenevre'de Türkiye'nin inşa tecrübesini anlattı
Bakan Kurum Cenevre'de Türkiye'nin inşa tecrübesini anlattı
Mega Metal'de üst düzey atama
Mega Metal'de üst düzey atama
Bülent Ersoy'dan şok eden gaf! Sahnede küfür etti
Bülent Ersoy'dan şok eden gaf! Sahnede küfür etti