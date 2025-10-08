Burhanettin Duran'ran İsrail'in alıkoyduğu Türk aktivistlerle ilgili açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail'in, Özgürlük Filosu Koalisyonu'na yaptığı saldırıya ilişkin, "Türkiye, alıkonulan vatandaşlarımızın serbest bırakılması için tüm girişimleri başlatmış olup aktivistlerin durumunu takip etmektedir." açıklamasını yaptı.

Duran, NSosyal hesabından, İsrail'in, Özgürlük Filosu Koalisyonu'na yaptığı saldırıya ilişkin paylaşımda bulundu.

Saldırının kabul edilemeyeceğini bildiren Duran, şunları kaydetti:

"İsrail tarafından Özgürlük Filosu'na uluslararası sularda yapılan müdahale, haydutluğun ve hukuk tanımamanın yeni bir örneğidir. Küresel Sumud Filosu'ndan sonra aralarında Türk vatandaşlarının ve milletvekillerinin de bulunduğu, barışçıl amaç taşıyan sivil aktivistlere yönelik yapılan bu saldırı kabul edilemez.

Türkiye, alıkonulan vatandaşlarımızın serbest bırakılması için tüm girişimleri başlatmış olup aktivistlerin durumunu takip etmektedir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Filistin davasının ve Gazze halkının yanında durmaya, soykırıma, bu hukuk ve insanlık dışı saldırılara karşı mazlumların sesi olmaya devam edeceğiz."