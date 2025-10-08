BIST 10.776
'Süreç Komisyonu'nun 14. toplantısı başladı

TBMM Başkanı Kurtulmuş başkanlığında toplanan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 14. toplantısında emekli subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaş derneklerinin temsilcilerini ağırlıyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM), "Terörsüz Türkiye" hedefiyle kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, çalışmalarına devam ediyor. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında Tören Salonu'nda gerçekleştirilen 14. toplantının ana gündemini, güvenlik ve savunma alanındaki sivil toplum kuruluşlarının görüşleri oluşturuyor.

DEM Parti'den 'Komisyon Öcalan'ı dinlesin' çağrısı: Sürecin başarısı için belirleyici önemde

Toplantının birinci oturumunda, askeri emeklileri temsil eden önemli kurumlar dinleniyor. Bu kapsamda Komisyona; Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD), Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD), Emekli Uzman Jandarmalar Derneği (EMUJAD) ve Türkiye Emekli Uzman Erbaşlar Derneği (TEMUD) temsilcileri katılarak görüş ve önerilerini sunacak.

