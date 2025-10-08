BIST 10.776
2025 Nobel Kimya Ödülü'nü kazanan 3 isim belli oldu

2025 Nobel Kimya Ödülü; metal-organik bileşenler konusundaki çalışmalarıyla Susumu Kitagawa, Richarda Robson ve Omar M. Yaghi'ye gitti.

Bilim insanları Susumu Kitagawa, Richard Robson ve Omar Yaghi, “metal-organik çerçevelerin geliştirilmesi” nedeniyle 2025 Nobel Kimya Ödülü'nü kazandı.

Ödülü veren kurum yaptığı açıklamada, “Metal-organik çerçevelerin geliştirilmesi sayesinde, ödül kazananlar kimyagerlere karşılaştığımız bazı zorlukları çözmek için yeni fırsatlar sunmuştur” dedi.

Geçen yılın kimya ödülü, proteinlerin yapısını çözme ve yeni proteinler yaratma çalışmalarıyla ilaç geliştirme gibi alanlarda ilerlemeler sağlayan ABD'li bilim adamları David Baker ve John Jumper ile İngiliz Demis Hassabis'e verilmişti.

Kimya Nobel Ödülü, geleneklere uygun olarak, bu hafta başında açıklanan tıp ve fizik ödüllerinin ardından, bu yılki ödüller arasında açıklanan üçüncü ödül oldu.

FİZİK VE TIP ÖDÜLLERİ KİMLERE GİTTİ?

Nobel Fizik Ödülü'nün kazananları ise dün John Clarke, Michel H. Devoret ve John M. Martinis olarak açıklanmıştı.

ABD’li üç bilim insanı, "elektrik devresinde makroskopik kuantum mekanik tünelleme ve enerji kuantizasyonunun keşfiyle" ödülü kazandı.

2025 Nobel Tıp Ödülü'nü ise Mary Brunkow, Fred Ramsdell ve Shimon Sakaguchi kazandı. Bu üç bilim insanı, bağışıklık sisteminin sırrını çözdükleri için ödüle layık görüldü.

Bu yılki ödül kapsamında kazananlara toplam 11 milyon İsveç kronu () para ödülü verilecek.

1901'DEN BERİ VERİLİYOR

Yüzyılı aşkın bir geçmişe sahip olan ödül, İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi tarafından veriliyor.

İsveçli mucit ve iş insanı Alfred Nobel'in vasiyetiyle kurulan bilim, edebiyat ve barış alanındaki başarılar için verilen ödüller, çoğunlukla dünya savaşları nedeniyle birkaç kesinti dışında, 1901 yılından bu yana veriliyor.

Nobel, bir kimyagerdi ve bu alandaki gelişmeleri, 19'uncu yüzyılda dinamit icadından elde ettiği servetin temelini oluşturdu. Ekonomi ödülü, İsveç merkez bankası tarafından finanse edilen daha sonra eklenen bir ödül.

Fizik, edebiyat ve barış alanlarında daha ünlü ödül sahiplerinin gölgesinde kalan kimya ödülleri, yine de nükleer fisyon, DNA dizileme teknikleri ve maya gibi birçok etkili keşfi ödüllendirdi.

