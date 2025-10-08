BIST 10.756
DOLAR 41,71
EURO 48,45
ALTIN 5.426,13
HABER /  DÜNYA

AB ülkeleri, Avrupa'yı yeniden silahlandırma programını onayladı

AB ülkeleri, Avrupa'yı yeniden silahlandırma programını onayladı

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin, AB Komisyonu'nun 800 milyar avroluk savunma harcamalarını artırma hedefini içeren "Avrupa'yı yeniden silahlandırma" programına onay verdiği bildirildi.

Abone ol

AB Konseyi'nden yapılan açıklamada, program konusunda Avrupa Parlamentosu'yla 2025 sonuna kadar anlaşmaya varmak için görüşmelerin başlayacağı belirtildi.

"Avrupa'yı yeniden silahlandırma" programının üye ülkelerce onaylandığı kaydedilen açıklamada, AB Konseyi'nin savunma temelinde daha esnek ve koordineli yatırımları kolaylaştırmak amacıyla bazı AB düzenlemelerinde değişikliğe gitmeyi hedeflediği aktarıldı.

Açıklamada ifadelerine yer verilen AB Dönem Başkanı Danimarka'nın AB Bakanı Marie Bjerre, Birliğin kilit programlarını savunma alanındaki yatırımlara açmak istediklerini belirterek, "Avrupa'nın savunma sanayisi ve teknolojik tabanını güçlendirmek için daha çevik ve koordineli bir çabayı mümkün kılıyoruz. Bu, AB'nin 2030'a yönelik savunma hazırlığını daha da artırmak adına atılmış gerekli bir adımdır." değerlendirmesini yaptı.

AB Komisyonu'nun martta duyurduğu "Avrupa'yı yeniden silahlandırma (ReARM Europe)" programı, 800 milyar avroluk savunma harcamalarını artırarak bölgenin yeniden silahlandırılmasını amaçlıyor ve üye ülkelere yapacakları savunma harcamalarına mali kurallarda esneklik tanınması ve fonlar sağlanmasını öngörüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Eşref Rüya setinde adeta izdiham yaşandı!
Eşref Rüya setinde adeta izdiham yaşandı!
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter, Afyonkarahisar'da konuştu
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter, Afyonkarahisar'da konuştu
İsrail ile 3 vekil krizi! Kılıçdaroğlu 'üç milyon Mehmetçik gelir' dedi Kurtulmuş sert çıktı
İsrail ile 3 vekil krizi! Kılıçdaroğlu 'üç milyon Mehmetçik gelir' dedi Kurtulmuş sert çıktı
Emre Belözoğlu Eyüpspor ile anlaştı mı? Resmi açıklama geldi
Emre Belözoğlu Eyüpspor ile anlaştı mı? Resmi açıklama geldi
Eski CHP Genel Başkanı hastaneye kaldırıldı!
Eski CHP Genel Başkanı hastaneye kaldırıldı!
2025 Nobel Kimya Ödülü'nü kazanan 3 isim belli oldu
2025 Nobel Kimya Ödülü'nü kazanan 3 isim belli oldu
Güllü'nün ölümüyle ilgili yeni gelişme! Rapor hazırlanacak
Güllü'nün ölümüyle ilgili yeni gelişme! Rapor hazırlanacak
Maliye düğmeye bastı! Fahiş emlak vergisi krizi büyüyor
Maliye düğmeye bastı! Fahiş emlak vergisi krizi büyüyor
'Süreç Komisyonu'nun 14. toplantısı başladı
'Süreç Komisyonu'nun 14. toplantısı başladı
Burhanettin Duran'dan İsrail'in alıkoyduğu Türk aktivistlerle ilgili açıklama
Burhanettin Duran'dan İsrail'in alıkoyduğu Türk aktivistlerle ilgili açıklama
Yumurta, peynir ya da sebze değil meğer en sağlıklısı...
Yumurta, peynir ya da sebze değil meğer en sağlıklısı...
Kassam Tugayları İsrail askerlerinin olduğu 2 cipi roketlerle vurdu
Kassam Tugayları İsrail askerlerinin olduğu 2 cipi roketlerle vurdu