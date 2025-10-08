Hakan Fidan: Suriye’nin güvenliği Türkiye için kilit önemde

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriyeli mevkidaşı Şeybani ile yaptığı ortak açıklamada, uluslararası toplumun Suriye’ye yönelik yaptırımları kaldırması gerektiğini belirterek, Suriye’nin güvenliğinin Türkiye için kilit önem taşıdığını vurguladı. Fidan, SDG’nin bu denklemden vazgeçmesi gerektiğini söylerken, Şeybani ise Türkiye’nin desteğini unutmayacaklarını ifade etti ve İsrail’in Suriye’nin güvenliğini tehdit ettiğini dile getirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriyeli mevkidaşı Şeybani ile ortak açıklama yaptı.

SDG'nin Suriye'de denklem dışına çıkması gerektiğini belirten Bakan Fidan, 'Suriye'de DEAŞ'la mücadelede yöntem değiştirilmeli. Suriye'de en önemli sorun İsrail. Suriye'ye yönelik saldırılara karşı çıkılmalı.' dedi.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani de 'SDG ile diyalogda' tek ülke, tek ordu ve tek toprağı esas aldıklarını söyledi.

Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bugün Ankara'da çok kıymetli bir misafirimiz var. Suriye Dışişleri Bakanı dostumuz, kardeşimiz sayın Esad Şeybani. Düzenli bir şekilde kendisi ile görüşmelerimiz oldu ve olmaya devam ediyor çünkü Türkiye-Suriye ilişkileri ve bölgesel ilişkileri çok yoğun bir koordinasyonu gerektiriyor.

Biliyorsunuz Suriye'de 5 Ekim'de halk meclisi seçimleri gerçekleşti. Değerli kardeşim ile bu konuları uzun uzadıya konuştuk. Fikirlerimiz paylaştık. Suriye'nin istikrarsızlık kaynağı olmaktan çıkarılması gerektiğini, terörle mücadele konusunda alınması gereken tedbirlerin şart olduğunu, Suriye'de hiçbir grubun dışlanmaması gerektiğini söylemiştik.

Suriye'nin bölgedeki angajmanı her geçen gün artarak güçlenmekte ki bunun en son örneğini sayın Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın Birleşmiş Milletler'deki yaptığı hitap oldu.

"YAPTIRIMLAR BİR AN ÖNCE KALDIRILMALI"

Suriye halkının uluslararası toplumdan beklentisi var. Suriye'ye yaptırımlar bir an önce kaldırılmalı.

"SDG BU DENKLEMDEN ÇIKMALI"

SDG'nin artık bu denklemden vazgeçmesi gerekiyor. Bugünkü görüşmemizde 10 Mart mutabakatının hayata geçirilmesi konusunda atılabilecek adımları etraflıca değerlendirdik.

Suriye bölgesine ve uluslararası topluma yönelik kendisinden talep edilen ödevleri yerine getiriyor uluslararası toplum ve bölge ülkeleri de Suriye’ye yönelik ödevlerini yerine getirmelidir.

Bölge ülkeleri olarak yeni Suriye yönetimine telkinlerde bulunmuştuk. Şara hükümetinin olumlu adımlar atmasından memnuniyet duyuyoruz. Türkiye olarak elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz.

"SURİYE İÇİN EN ÖNEMLİ SORUN İSRAİL"

911 kilometre kara sınırını paylaştığımız Suriye'nin güvenliği, Türkiye'nin güvenliği bakımından kilit önem taşımaktadır. Suriye'nin güvenliğine kasteden unsurlar ülkemiz için de bir güvenlik tehdidi oluşturmaktadır

Suriye'de en önemli sorun İsrail. Suriye'ye yönelik saldırılara karşı çıkılmalı.

"BUGÜN BİR UZLAŞMAYA VARILIRSA ATEŞKES İLAN EDİLECEK"

Pazartesi günü itibariyle taraflar arasında başlayan görüşmelerde bugün itibariyle yeni bir aşamaya geçilmiş durumda. MİT Başkanımız da görüşmelerde. Basın toplantısından önce kendisiyle de konuştuk son durumu.

Gazze Planı, geniş bir plan. Çok fazla konuyu içermekte. Birinci öncelikli maddemiz ateşkesin sağlanması, rehinelerin bırakılması.

Şu anda İsrail'le Hamas dolaylı olarak Mısır'da görüşüyorlar. Burada Katar, Amerika, Mısır ve Türkiye taraflara gerekli görüşleri sağlıyor, kendi yapıcı görüşleriyle beraber. Bu bir müzakere süreci. Bugün inşallah olumlu bir tablo çıkması halinde hedeflenen dört tane husus var. Onun detayları üzerinde tartışmalar devam ediyor.Bugün uzlaşmaya varılırsa ateşkes ilan edilecek."

Suriye Dışişleri Bakanı Şeydani de, "Suriye halkı, Türkiye'nin verdiği desteği asla unutmayacaktır" dedi.

Bakan Şeybani "SDG ile görüşmemizin sebebi şuydu ki 10 Mart anlaşmalarının vurgulanması. Malum olduğu üzere 10 Mart anlaşmaları da Suriye devletinin bir girişimiydi ki diyalog ve diplomasi hakkı ve öneminin vurgulanmasıydı."