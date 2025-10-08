İrem Derici'den 'uyuşturucu' açıklaması: Mahalle mahalle dolaşıp paylaşacağım

İrem Derici, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Adli Tıp Kurumu’nda verdiği kan, idrar ve saç örneklerinin temiz çıktığını belirterek, sonuçların kamuoyuyla paylaşılmasını talep etti. Derici, gerektiğinde mahalle mahalle gezerek bu raporları göstereceğini açıkladı.

İrem Derici, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü soruşturma kapsamında, haklarında uyuşturucu ya da uyarıcı madde kullanmak suçundan işlem başlatılan ve kamuoyunca tanınan isimlere yönelik operasyon sonrası açıklamada bulundu.

Adli Tıp Kurumu’nda kan, idrar, saç örneği verdiğini anımsatan ünlü isim "Gerekirse mahalle mahalle gezip o tertemiz sonuçları herkesle paylaşacağım” ifadelerini kullandı.

"ÇIKACAK RAPORUN SİZLER TARAFINDAN PAYLAŞILMASINI RİCA EDİYORUM"

İrem Derici, sözlerine şöyle devam etti:

“Sizden de ricam, nasıl bugün her yer bu olayı haber yaptıysa o tertemiz çıkacak raporlarımın da teker teker sizler tarafından paylaşılmasını rica ediyorum.