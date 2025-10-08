BIST 10.756
DOLAR 41,70
EURO 48,43
ALTIN 5.433,64
HABER /  GÜNCEL

Devlet Bahçeli, Yavuz Bingöl’ü makamında ağırladı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sanatçı Yavuz Bingöl’ü makamında ağırladı. MHP’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Bahçeli’nin hibe ettiği araziye yapılan Horasan Erenleri Dergahı Cemevi’nin 1. etabının 11 Ekim 2025’te açılacağı belirtildi. Bingöl’ün ziyarette “Çeke Çeke” deyişini seslendirdiği ve bağlamasını Bahçeli’ye hediye ettiği ifade edildi.

Abone ol

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sanatçı Yavuz Bingöl'ü makamında misafir etti.

MHP'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Bahçeli'nin hibe ettiği arazi üzerine inşa edilen Horasan Erenleri Dergahı Cemevi 1. Etap'ın 11 Ekim 2025 Cumartesi günü açılacağı bildirildi.

Açıklamada, Türk Halk Müziğinin sevilen sanatçısı Yavuz Bingöl'ün, açılış öncesi Bahçeli'yi makamında ziyaret ederek, teşekkür ettiği belirtildi.

Bingöl'ün ziyarette "Çeke Çeke" deyişini seslendirdiği ve ardından bağlamasını Bahçeli'ye hediye ettiği kaydedildi.

ÖNCEKİ HABERLER
İspanya'dan flaş İsrail kararı! Meclis resmen onayladı
İspanya'dan flaş İsrail kararı! Meclis resmen onayladı
Ünlülere uyuşturucu soruşturması: 19 kişi serbest bırakıldı
Ünlülere uyuşturucu soruşturması: 19 kişi serbest bırakıldı
Dursun Özbek'ten 'futbol aklı' çıkışı: Bizim aklımız yok mu?
Dursun Özbek'ten 'futbol aklı' çıkışı: Bizim aklımız yok mu?
MYK toplantısı sona erdi! AK Parti’den terörsüz Türkiye vurgusu
MYK toplantısı sona erdi! AK Parti’den terörsüz Türkiye vurgusu
İsrail tezkeresi TBMM'de kabul edildi
İsrail tezkeresi TBMM'de kabul edildi
Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin hastaneye kaldırıldı
Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin hastaneye kaldırıldı
Hakan Fidan: Suriye’nin güvenliği Türkiye için kilit önemde
Hakan Fidan: Suriye’nin güvenliği Türkiye için kilit önemde
Togg’un Avrupa sevkiyatı başladı
Togg’un Avrupa sevkiyatı başladı
AB ülkeleri, Avrupa'yı yeniden silahlandırma programını onayladı
AB ülkeleri, Avrupa'yı yeniden silahlandırma programını onayladı
Eşref Rüya setinde adeta izdiham yaşandı!
Eşref Rüya setinde adeta izdiham yaşandı!
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter, Afyonkarahisar'da konuştu
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter, Afyonkarahisar'da konuştu
İsrail ile 3 vekil krizi! Kılıçdaroğlu 'üç milyon Mehmetçik gelir' dedi Kurtulmuş sert çıktı
İsrail ile 3 vekil krizi! Kılıçdaroğlu 'üç milyon Mehmetçik gelir' dedi Kurtulmuş sert çıktı