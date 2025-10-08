İspanya'dan flaş İsrail kararı! Meclis resmen onayladı

İspanya parlamentosu, İsrail’e silah ambargosu uygulanması yönündeki kararı 178'e karşı 169 oyla onayladı.Abone ol
Sumud Filosu'na saldırı sonrası büyükelçi geri çağrıldı
İspanya, Gazze’ye insani yardım götüren Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırılar sonrası Tel Aviv’deki büyükelçisini geri çağırarak diplomatik tepki göstermişti.
İspanya Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in “iki devletli çözüm olmayacak” açıklamasını reddederek, barış için Filistin devletinin tanınmasının şart olduğunu vurgulamıştı.