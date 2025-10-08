Suriye'de şiddetli patlama!

Suriye’nin başkenti Şam’a bağlı Sebine beldesinin Matahen bölgesinde patlama meydana geldi. Suriye devlet televizyonu El-İhabriyye, patlamanın nedenine ilişkin incelemelerin sürdüğünü, ancak şu ana kadar can kaybına dair resmi bir açıklama yapılmadığını duyurdu.Abone ol
Suriye devlet televizyonu El-İhabriyye'nin haberine göre, patlama, Sebine beldesinin Matahen bölgesinde gerçekleşti.
BAŞKENT ŞAM'DA PATLAMA
Patlamanın nedeni konusunda incelemeler devam ederken, olayda can kaybı olup olmadığına dair henüz resmi açıklama yapılmadı.