BIST 10.756
DOLAR 41,70
EURO 48,53
ALTIN 5.417,11
HABER /  DÜNYA

Suriye'de şiddetli patlama!

Suriye'de şiddetli patlama!

Suriye’nin başkenti Şam’a bağlı Sebine beldesinin Matahen bölgesinde patlama meydana geldi. Suriye devlet televizyonu El-İhabriyye, patlamanın nedenine ilişkin incelemelerin sürdüğünü, ancak şu ana kadar can kaybına dair resmi bir açıklama yapılmadığını duyurdu.

Abone ol

Suriye devlet televizyonu El-İhabriyye'nin haberine göre, patlama, Sebine beldesinin Matahen bölgesinde gerçekleşti.

BAŞKENT ŞAM'DA PATLAMA 

Patlamanın nedeni konusunda incelemeler devam ederken, olayda can kaybı olup olmadığına dair henüz resmi açıklama yapılmadı.

ÖNCEKİ HABERLER
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan İsrail’e sert tepki
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan İsrail’e sert tepki
Devlet Bahçeli, Yavuz Bingöl’ü makamında ağırladı
Devlet Bahçeli, Yavuz Bingöl’ü makamında ağırladı
İspanya'dan flaş İsrail kararı! Meclis resmen onayladı
İspanya'dan flaş İsrail kararı! Meclis resmen onayladı
Ünlülere uyuşturucu soruşturması: 19 kişi serbest bırakıldı
Ünlülere uyuşturucu soruşturması: 19 kişi serbest bırakıldı
Dursun Özbek'ten 'futbol aklı' çıkışı: Bizim aklımız yok mu?
Dursun Özbek'ten 'futbol aklı' çıkışı: Bizim aklımız yok mu?
MYK toplantısı sonrası AK Parti’den terörsüz Türkiye vurgusu
MYK toplantısı sonrası AK Parti’den terörsüz Türkiye vurgusu
İsrail tezkeresi TBMM'de kabul edildi
İsrail tezkeresi TBMM'de kabul edildi
Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin hastaneye kaldırıldı
Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin hastaneye kaldırıldı
Hakan Fidan: Suriye’nin güvenliği Türkiye için kilit önemde
Hakan Fidan: Suriye’nin güvenliği Türkiye için kilit önemde
Togg’un Avrupa sevkiyatı başladı
Togg’un Avrupa sevkiyatı başladı
AB ülkeleri, Avrupa'yı yeniden silahlandırma programını onayladı
AB ülkeleri, Avrupa'yı yeniden silahlandırma programını onayladı
Eşref Rüya setinde adeta izdiham yaşandı!
Eşref Rüya setinde adeta izdiham yaşandı!