Kemal Kılıçdaroğlu’ndan İsrail’e sert tepki

İsrail’in Gazze ablukasını delmek ve insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Özgürlük Filosu Koalisyonu’na uluslararası sularda baskın düzenlemesine tepki gösteren CHP’nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Üç vekil değil, üç milyon Mehmetçik gelir; kıyamet kopar ama adalet yerini bulur.” ifadelerini kullandı.

İsrail, Gazze'ye uygulanan ablukayı delmek ve insani yardım ulaştırmak için yolda olan Özgürlük Filosu Koalisyonu'ndaki gemilere uluslararası sularda sabah saatlerinde baskın düzenlemişti.

CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, işgalci İsrail'in üç Türk milletvekilinin de bulunduğu gemiye müdahale etmesine ilişkin açıklama yaptı.

"3 MİLYON MEHMETÇİK GELİR"

Kemal Kılıçdaroğlu yaşananlara ilişkin "Küresel sermayenin büyük ortağı ama Orta Doğu'nun azgın azınlığı olan İsrail yönetimine 'Dur!' diyebilme cesareti, Filistinlilerin vatanlarında verdiği var olma kararlılığının adı ve yaşayan vicdanların su yoluyla insanlığa götürdüğü umuttur Sumud Filosu. Milletimizin iradesini üzerinde taşıyan üç milletvekilimiz Sema Silkin Ün, Necmettin Çalışkan, Mehmet Atmaca ve filoya eşlik eden vatandaşlarımızın ayaklarına taş değer, gemilerine dalga vurur, üç vekil değil, üç milyon Mehmetçik gelir; kıyamet kopar ama adalet yerini bulur. İnsanlık vicdanını cesaretle Filistin'e taşıyan her bir kardeşime bin selam olsun." ifadelerini kullandı.

İşgalci İsrail'in müdahalesiylel limana çekilen gemide, Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, Saadet Partisi Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca ve Gelecek Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün de yer alıyordu.

