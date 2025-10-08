ABD’den Hamas-İsrail görüşmeleri hakkında açıklama

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Mısır ve Katar’ın arabuluculuğunda Hamas ile İsrail arasında süren dolaylı görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini açıkladı. Rubio, sürecin olumlu ilerlediğini ancak hâlâ yapılması gereken çalışmalar olduğunu belirterek, her an bölgeye gidebileceğini ifade etti.

Mısır'da Hamas ve İsrail arasındaki Gazze müzakerelerinde sona yaklaşıyor. Dünyanın merakla beklediği kritik görüşmelerde sona gelindi.

"GÖRÜŞMELERDE İLERLEME VAR"

Heyetler arasındaki görüşmelerde ilerleme olduğunu kaydeden Rubio, her an bölgeye gidebileceğini ifade etti.

Rubio, "Olaylar iyi yönde ilerliyor ama hâlâ yapılması gereken işler var." dedi.