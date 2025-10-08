BIST 10.756
Trump'tan ateşkes açıklaması: Çok yakınız...

Hamas ve İsrail arasında Mısır'da süren dolaylı ateşkes müzakerelerinde ilerleme kaydedildi. ABD Başkanı Donald Trump, anlaşma sağlanma ihtimalinin yüksek olduğunu belirterek, Pazar günü Orta Doğu'ya gidebileceğini açıkladı.

Hamas ve İsrail'in, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de savaşın sona ermesini öngören Gazze planını kabul etmesinin ardından Mısır'da başlayan ateşkes müzakereleri tüm hızıyla devam ediyor.

'ANLAŞMAYA ÇOK YAKINIZ, PAZAR GÜNÜ ORTA DOĞU'YA GİDEBİLİRİM'

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ve Hamas arasında Mısır'da devam eden dolaylı müzakerelere değinerek, "Hamas ile görüşmeler çok iyi gidiyor. Bu hafta Orta Doğu'ya gidebilirim. Belki Pazar günü. Anlaşma sağlanma ihtimali çok yüksek. Gazze'de ateşkes için anlaşmaya çok yakınız." dedi.

SİSİ'DEN TRUMP'A DAVET

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi de bugün yaptığı açıklamada, Gazze için bir barış anlaşmasının imzalanması halinde ABD Başkanı Donald Trump'ı imza törenine davet ettiğini söylemişti.

Mısır lideri, Mısır Polis Akademisi mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada bu daveti açıkladı. Habere göre Sisi,  Trump'a gönderdiği mesajda, "Bir anlaşmaya varılması halinde, imza törenine katılabilseydiniz gerçekten harika olurdu" demişti.

ABD’den Hamas-İsrail görüşmeleri hakkında açıklama
