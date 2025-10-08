BIST 10.756
DOLAR 41,72
EURO 48,67
ALTIN 5.421,08
HABER /  SPOR

Gençlerbirliği'nin yeni başkanı belli oldu

Gençlerbirliği'nin yeni başkanı belli oldu

Gençlerbirliği Kulübü'nün yeni başkanı Mehmet Kaya oldu. Kulüp yönetim kurulunun 8 Ekim’deki toplantısında oy birliğiyle seçilen Kaya, Osman Sungur’un sağlık ve kişisel sebeplerle bıraktığı görevi devraldı ve kulüp, köklü tarihine uygun yönetim anlayışıyla yoluna devam edecek.

Abone ol

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin yeni başkanı Mehmet Kaya oldu.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz yönetim kurulunun 8 Ekim tarihinde gerçekleştirdiği toplantısında Mehmet Kaya, Gençlerbirliği Kulübünün 29. başkanı olarak oy birliğiyle seçilmiştir. Sayın Mehmet Kaya'ya görevinde başarılar diliyoruz. Cumhuriyetimizin 102 yıllık çınarı Gençlerbirliği, Sayın Mehmet Kaya başkanlığında köklü tarihine yakışır yönetim anlayışıyla yoluna devam edecektir." denildi.

Osman Sungur, sağlık sorunları ve kişisel sebeplerden dolayı başkanlık görevini bıraktığını açıklamıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Trump'tan ateşkes açıklaması: Çok yakınız...
Trump'tan ateşkes açıklaması: Çok yakınız...
İrem Derici'den 'uyuşturucu' açıklaması: Mahalle mahalle dolaşıp paylaşacağım
İrem Derici'den 'uyuşturucu' açıklaması: Mahalle mahalle dolaşıp paylaşacağım
Muhammed Salah, Mısır'ı Dünya Kupası'na taşıdı
Muhammed Salah, Mısır'ı Dünya Kupası'na taşıdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Türk Dünyası Arabulucular Birliği kuruldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Türk Dünyası Arabulucular Birliği kuruldu
ABD’den Hamas-İsrail görüşmeleri hakkında açıklama
ABD’den Hamas-İsrail görüşmeleri hakkında açıklama
Hadise'den serbest bırakıldıktan sonra ilk açıklama
Hadise'den serbest bırakıldıktan sonra ilk açıklama
Barcelona’dan İsrail'e büyük şok! Kapıları kapattılar...
Barcelona’dan İsrail'e büyük şok! Kapıları kapattılar...
Suriye'de şiddetli patlama!
Suriye'de şiddetli patlama!
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan İsrail’e sert tepki
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan İsrail’e sert tepki
Devlet Bahçeli, Yavuz Bingöl’ü makamında ağırladı
Devlet Bahçeli, Yavuz Bingöl’ü makamında ağırladı
İspanya'dan flaş İsrail kararı! Meclis resmen onayladı
İspanya'dan flaş İsrail kararı! Meclis resmen onayladı
Ünlülere uyuşturucu soruşturması: 19 kişi serbest bırakıldı
Ünlülere uyuşturucu soruşturması: 19 kişi serbest bırakıldı