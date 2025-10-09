Özgür Özel o şirketi boykot listesinden çıkardıklarını açıkladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB'ye yolsuzluk soruşturmasının ardından yayınladıkları boykot listesinden kahve zinciri EspressoLab'i boykot listesinden çıkardıklarını açıkladı. Partisinin Şişli mitinginde konuşan Özel, firma yetkilileriyle yaptıkları görüşmenin içeriğini anlattı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarının ardından partisince başlatılan mitingler kapsamında Şişli'de katılımcılara hitap etti.

"Millet İradesine Sahip Çıkıyor" sloganıyla düzenlenen mitingde konuşan Özel, ilk mitinglerden birini Şişli'de gerçekleştirdiklerini, 200'üncü günde de yine burada bir araya geldiklerini söyledi.

Özel, meydanlarda haksızlığa, hukuksuzluğa direndiklerini ifade ederek, "Bu akşam 60'ıncı kez bir miting yapmak için değil, bu kadar haksızlığa, hukuksuzluğa karşı hep birlikte 60'ıncı eylemi yapmak için buradayız." dedi.

Yolsuzluk soruşturmalarının ardından kurum ve kuruluşlara boykot kararı alan Özel, boykot listesiyle ilgili aldıkları yeni kararı açıkladı:

"Boykot listeleri yayınladık. İzlemeyin, alışveriş yapmayın. Liste uzadı. Biz boykot dediğimizde bir talep yükseldi. Bir kahve zinciri (Espressolab) için dediler ki kampüslere geldi, kahveleri zincirleştirdi, fiyatları arttırdı. Bizimle görüşmek istediler, gençlere yönlendirdik. O kahve zinciri kampüslerde ve tüm ülkede cirosu 1/10'a düşmüş. Kampüslerdeki fiyatları düşürmüşler, gençler kabul etmedi. Hangi kampüsteysek bütün karımızı 19 Mart'ta zarar gören öğrenciye burs olarak, maaşı kesilenler için oluşturulan fona aktarıyoruz dediler. CHP olarak kurumsal boykot listesinden çıkardık. Takdir gençlerin. Bize yan bakanı protesto etmeye devam edeceğiz."