Mehmet Ali Yıldırımtürk 'yanıldık' dedi altın fiyatlarındaki bombayı patlattı! Gram ve çeyrek altın...

Altında baş döndüren gelişmeler yaşanıyor. Dün ons altın ilk kez 4 bin doları aştı ve bu yükseliş gram altın, çeyrek altın fiyatına yansıdı. Piyasa Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk'ten altın fiyatlarına ilişkin öyle bir açıklama geldi ki... Gramda yıl sonu için 5 bin 600 lira seviyesini beklediklerini fakat yanıldıklarını belirten Yıldırımtürk önümüzdeki günler için 6 bin lira seviyesini işaret etti. Bu gelişmelerle altın güvenli liman olma özelliğini sürdüreceğe benziyor.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, Sözcü TV'ye altın fiyatlarına ilişkin açıklama yaptı. "Abartlı yükseliş oldu" ifadelerini kullanan Yıldırımtürk, gram altında önümüzdeki günlerde 6 bin liranın görülebileceğini belirtti. Yıldırımtürk şunları söyledi:

ALTIN ALIP HEMEN SATAN YOK

Satışların yok denecek kadar az olduğu dönem yaşıyoruz. Abartlı yükseliş oldu ama ihlalat girdisi olursa düşüş olabilir. 4300 hedefleri söz konusu. Dövizde sakin seyir var. Orta ve uzun vadeli alım yapıyor vatandaş. Altın alayım hemen satayım diyen yok.

ÇEYREK 10 BİN GRAM 6 BİN

Çeyrek altın 10 bin lira oldu haberini ne zaman veririz önümüzdeki hafta olabilir. Günlük artışlar hızlı. 5400'ten 5800'e gelmiş fiyat var. Biz sene sonu 5600 seviyeleri bekliyorduk yanıldık önümüzdeki günlerde 6 bini görebiliriz.Fiyatları yakalamak mümkün olmuyor. Sert bir düzeltme olmayacak. Merkez Bankalarının talepleri de altın fiyatlarını yukarı çekiyor. Fiziki altın almaya eskiden beri alışığız.

ALTIN GÜVENLİ LİMAN OLMAYI SÜRDÜRECEK

Altın gerileme eğilimine girdiğinde gümüş çok fazla geriliyor. Gümüşte ons bazında alım satmanın doğru olduğunu görüyorum. Altın hem tasarruf hem de yeni para birimi oluşana kadar güvenli bir liman olarak görülüyor.

REKOR ÜSTÜNE REKOR KIRDI

Bu yıla 2 bin 620 dolardan başlayan altının onsu, jeopolitik gelişmeler, ABD yönetiminin uyguladığı tarifeler ve dünyadaki siyasi belirsizlerin etkisiyle alış ağırlıklı bir seyir izledi. Bu gelişmelere ABD'de hükümetin kapanması eklenince ons altındaki yükseliş ivmelendi.

Altının onsu ilk kez 4 bin doları aştı ve ons altın 4 bin 37,10 dolara yükselerek rekor kırdı.

Böylece altının onsu, yıl başından bu yana 1400 doların üzerinde değer kazandı.