Serdar Öktem suikastında talimatı veren deşifre oldu!

6 Ekim Pazartesi günü İstanbul'da aracında suikasta uğrayan ve çok sayıda öldürücü kurşunla hayatını kaybeden avukat Serdar Öktem cinayetinde yeni detaylara ulaşıldı.

Zanlılar talimatın Daltonlar grubunun yöneticisi Mustafa Aktürk'ten geldiğini söyledi. Türkiye'nin konuştuğu cinayetin arkasından yine Daltonlar-Casperlar savaşı çıktı. Cinayetin, İspanya'da öldürülen Caner Koçer olayının misillemesi olarak yapıldığı iddia edildi.



Zincirlikuyu Metrobüs Köprüsü'nde trafikte ilerlerken 4 kişinin silahlı saldırısında öldürülen avukat Serdar Öktem suikastı ile ilgili gözaltına alınan 13 şüphelinin emniyetteki sorgusu devam ediyor. Polis, saldırganların cinayetten sonra kullandığı Barbaros Bulvarı, Beşiktaş, Tünel, Okmeydanı, Kâğıthane, Arnavutköy güzergâhını adım adım deşifre ederek olayda kullanılan silahları ve şüphelileri ele geçirdi.

Talimat Daltonlar'dan

Sabah'ta yer alan habere göre, İstanbul Emniyeti İstihbarat ve Organize Suçlarla Mücadele şube müdürlüklerinde görevli polislere ifade veren zanlılar, saldırının talimatını suç örgütü Daltonlar'ın yurt dışındaki yöneticilerinden Mustafa Aktürk'ten aldıklarını anlattı.

Saldırganlar Gündoğmuş grubu üyelerinden

Yurtdışından gelen talimatı alıp saldırganları organize eden kişinin de S.Ö. olduğu öğrenildi. 3 ay boyunca güzergâh ve saldırı keşfi yapan saldırganların, Daltonlar ile birlikte hareket eden Gündoğmuş grubu üyelerinden olduğu iddia edildi.

Suikastın asıl nedeninin ise Öktem'in, rakip suç örgütü Casperler'ın davalarına bakması olduğu ileri sürüldü. İddialara göre 3 Ağustos'ta İspanya'da öldürülen Daltonlar yöneticisi Caner Koçer cinayetinde adı geçen bazı kişilerle Öktem yakın ilişki içindeydi.

Casperler'ın lideri "Hamuş"

Serdar Öktem suikastının da bu cinayetin bir misillemesi olduğu öne sürüldü. Serdar Öktem'in, Casperler'ın lideri "Hamuş" kod adlı İsmail Atız'ın da avukatı olduğu iddia edildi.

Talimatı veren nerede?

Öte yandan suikastın talimatını verdiği iddia edilen Mustafa Aktürk'ün, Daltonlar çetesinin elebaşı Berat Can Gökdemir'e en yakın isimlerden ve "sağ kolu" olarak bilindiği bilgisine ulaşıldı.

Aktürk'ün Gökdemir ile birlikte 2024'te Rusya'da yakalandığı ve ardından serbest kalarak kayıplara karıştığı öğrenildi.

Avukat Serdar Öktem için Bakırköy'deki Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camii'nde dün öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.Öktem'in cenazesi, kılınan namazın ardından Kocasinan Mezarlığı'nda toprağa verildi.