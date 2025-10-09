İsrail kabinesi ateşkes anlaşmasını onaylamak için bugün toplanacak

İsrail Güvenlik Kabinesi’nin, Hamas’la varılan ateşkes anlaşmasını onaylamak üzere bugün toplanacağı bildirildi. İsrail ordusu, Gazze’deki bazı birliklerin çekilmesine hazırlanıyor.

Abone ol

İsrail Güvenlik Kabinesi'nin, Gazze Şeridi’nde Hamas ile varılan ateşkes anlaşmasını onaylamak üzere bugün bir araya geleceği bildirildi. İsrail basınında yer alan haberlere göre, kabine toplantısı yerel saatle 17.00’de yapılacak.

Toplantının gündeminde, Mısır’daki müzakereler sonucunda İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes planının onaylanmasının yer aldığı belirtildi.

İsrail ordusu da anlaşmanın ilk aşamasının yürürlüğe girmesiyle birlikte Gazze Şeridi’nde işgal altında tuttuğu bazı bölgelerden birliklerini kısmen çekmeye hazırlandığını duyurdu. Ordudan yapılan yazılı açıklamada, “Gazze’deki birlikler yakın gelecekte ayarlanmış konuşlanma hatlarına çekilmeye hazırlanıyor” ifadelerine yer verildi.

ABD Başkanı Donald Trump da tarafların Gazze’deki ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını açıklamıştı.