İsrail Başbakanı Netanyahu'dan ABD Başkanı Donald Trump'a davet

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkes nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump'a teşekkür ederek, İsrail Meclisi'ne hitap etmeye davet etti.

Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkese varılmasının ardından Netanyahu ile Trump'ın telefonda görüştüğü belirtildi.

Trump'a esir takası ve ateşkes anlaşmasına varılması için gösterdiği çabadan dolayı teşekkür eden Netanyahu'nun ayrıca Trump'ı İsrail Meclisi Knesset'e hitap etmeye davet ettiği kaydedildi.

ABD Başkanı Trump, Mısır'daki müzakereler sonrasında İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

