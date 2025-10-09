Fransa'yı sarsan davada Türk suçlunun ifadesi damga vurdu! 80'den fazla erkeğin tecavüzüne uğrayan kadın...

Fransa'yı dehşete düşüren ve Türk asıllı Hüsamettin Doğan'ın cezasına itiraz etmesiyle yeniden gündeme gelen tecavüz davasında bu kez Gisele Pelicot konuştu. 80'den fazla erkeğin tecavüzüne uğrayan Gisele, "Ben de kurbanım" diyen Hüsamettin'e çok sert yanıt verdi.Duruşma sırasında Hüsamettin'in içinde olduğu 14 kesit gösterildi.Duruşmada oynatılan videoları değil, Hüsamettin'i izlediğini söyleyen Gisele "Yine zevk aldığını gördüm. Gözlerini bir kez bile aşağı indirmedi" dedi.

Fransa'da 50 yıllık kocası tarafından 10 yıl boyunca uyutularak 80'den fazla erkeğin tecavüzüne uğrayan Gisele Pelicot, cezasına itiraz eden tek kişi olan Türk asıllı Hüsamettin Doğan'ın temyiz duruşmasında kürsüye çıkarak ifade verdi.

Dokuz yıl hapis cezası alan işsiz bir inşaat işçisi olan Hüsamettin Doğan, süreç boyunca tecavüzcü olmadığını savunarak, Gisele Pelicot'nun eşi Dominique'in "tuzağına düştüğünü" iddia etti.

'BU KİŞİ BİR KEZ BİLE TECAVÜZCÜ OLDUĞUNU KABUL ETMEDİ'

Nimes'de görülen duruşmanın üçüncü gününde Gisele, Hüsamettin'in bir kez daha gösterilen saldırı videolarını izlemekten "zevk aldığını" söyledi.

"O bir tecavüzcü ve hayatı boyunca da öyle kalacak" diyen Gisele, kendisine tecavüz eden "şerefsizler tarafından hayatı boyunca damgalandığını" söyledi.

72 yaşındaki kadın "Avignon'daki bazı sanıklar bana tecavüz ettiklerini söyleyecek dürüstlüğe sahipti. Anlamadığım şey şu ki bu kişi bana tecavüz ettiğini hiç kabul etmedi. Şu son bir yılda iç muhakemesini yapıp bana tecavüz ettiğini fark edeceğini düşünmüştüm. Ama öyle olmadı" dedi.

SÖZDE ÖLÜ OLDUĞUNU SANMIŞ

Hüsamettin dünkü duruşmada Dominique'in kendisini "manipüle ettiğini" iddia etmiş ve adamın aslında kendisini "üçlü cinsel ilişkiye girmeye davet ettiğini sandığını" öne sürdü. Ayrıca Dominique'in Gisele'i bilgisi dışında uyuttuğunu "aklının ucundan bile geçirmediğini" savundu.

Bu arada Hüsamettin duruşmanın başında Gisele'in "ölü" olduğunu sandığını söyledi. Gisele bununla da ilgili olarak "Ben birinin ölü olduğunu düşündüğümde acil yardım ekiplerini ve ambulansları ararım. Sen bunların hiçbirini yapmadın. İçeride iki saat kaldın. O iki saat uzun bir süre" dedi.

'GÖZLERİNİ BİR KEZ BİLE ÇEKMEDİ'

Duruşma sırasında Hüsamettin'in içinde olduğu 14 kesit gösterildi. Dominique tarafından kaydedilen ve bilgisayarda saklı tutulan videolarda Gisele'in saldırıya uğradığı sırada horladığı, yani bilincinin açık olmadığı görüldü.

Duruşmada oynatılan videoları değil, Hüsamettin'i izlediğini söyleyen Gisele "Yine zevk aldığını gördüm. Gözlerini bir kez bile aşağı indirmedi" dedi. Daha sonra doğrudan Hüsamettin'e hitap eden Gisele "Bir tecavüzün ne olduğunu hâlâ anlayabilmiş değilsin" diye ekledi.

Görüntülerin hafızasına kazındığını söyleyen Gisele "Bunlar seks sahnesi değil. Tecavüz sahnesi" dedi. Bu arada duruşma sırasında Hüsamettin'in avukatı Jean-Marc Darrigade kendisinden bir ikon" olarak bahsettiğinde öfkelenen Gisele "Bunu söylemeyin bırakın. Ben bir ikon değilim. Sıradan bir kadınım" dedi.

'BU ODADAKİ TEK KURBAN BENİM'

Dominique de tanık olarak katıldığı duruşmada "En başından beri biliyordu" diyerek Hüsamettin'le zaten "kadının haberi olmadan" adlı bir sohbet odasında tanıştıklarını söyledi.

Ayrıca Hüsamettin'le telefondaki konuşmasında "Sigara ve koku olmayacağını, ellerini yıkaması gerektiğini, şiddet olmayacağını ve her şeyin kaydedileceğini söyledim. Tüm bunlar Gisele'in durumuyla ilgili şüpheye yer bırakmıyor. Mutfak girişinde soyunması gerekiyordu çünkü bir sorun çıkarsa kalmasını istemiyordum" söylediğini de ifade etti.

Hüsamettin'in "Kocasının kurbanı oldum" sözlerine karşılık Gisele "Kim kimin kurbanı olmuş? Bu odadaki tek kurban benim. Eylemlerinin sorumluluğunu al ve bana tecavüz ettiğini kabul et. Senden utanıyorum" dedi.

Hüsamettin ise kendisinin de "tecavüze uğramış gibi hissettiğini" söyleyerek "Evet ben bir kurbanım. Ama bu hanımefendi benden daha büyük bir kurban. Ama kendimi suçlu hissetmiyorum" dedi.